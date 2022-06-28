انت الان تتابع خبر اوبو تكشف عن الجيل الثالث من Oppo Watch 3 والسوار Oppo Band 2 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتزم شركة “اوبو” على لطرح أحدث الساعات الذكية من الجيل الثالث Oppo Watch 3، وذلك بعد نجاح ساعاتها الذكية من الجيل الثاني نجاحا هائلا رغم اقتصار إصدارها على دولة الصين فقط، كما كشف موقع التواصل الصيني Weibo أن أوبو ستطلق أيضا السوار الذكي الجديد Oppo Band 2 قريبا.

مميزات منتجات اوبو الجديد Oppo Watch 3

ووفقاً لما اعلن ونشره موقع “gizchina” التقني ، فإن شركة “اوبو” سوف تطلق الساعة الجديدة المرتقبة Oppo Watch 3، بـ 3 أنواع على غرار Oppo Watch 2 ، و ستحمل هذه الطرز أرقام OWW211 و OWW212 و OWW213، بينما لم يتم ذكر كيف ستختلف هذه الإصدارات عن بعضها البعض.

وتابع الموقع ان “اوبو” قد عززت ساعتها الجديدة Oppo Watch 3 بتصميم رائد ومميز وأنيق للشاشة المربعة الذي يوجد به انحناءة طفيفة، كما ستوفر أوبو الساعة الذكية ب 4 ألوان مميزة وعصرية ، الأسود والسيلفر والرمادي الغامق والذهبي الفاتح.

وفيما يتعلق بالمنتج الجديد من “اوبو” السوار Oppo Band 2 ، والذى سيأتي بمواصفات مميزة في عالم السوارات الذكية، برقم طراز OBB211 ، حيث يضم سوار أوبو حزمة من المستشعرات المهمة في عالم الصحة والرياضة، بما في ذلك مستشعر SpO2 الذي يراقب مستوى الأكسجين في الدم ودعم لتقنية NFC وغيرهم الكثير، بينما توفر أوبو السوار الذكي المرتقب بالألوان الأسود والأزرق.