انت الان تتابع خبر تسريبات عن مواصفات وإمكانيات هاتف آيفون iPhone 14 Pro القادم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للمرة الاولى تنشر “آبل” تسريبات تفيد عن سعة البطارية في هواتف آيفون iPhone 14 القادمة، والتى ستنطلق في حدث شركة آبل القادم منتصف شهر سبتمبر، حيث تكشف بطارية الهواتف عن عدد من المفاجآت الغير متوقعة، خاصة فيما يتعلق بسعة بطارية هاتف iPhone 14 Pro .

مفاجأة شركة آبل بشأن سعة بطارية هاتفها المرتقب

وقد نشرت مجله أمريكية عن مواصفات هاتف “آيفون” القادم بخصوص البطارية حيث سيحصل هاتف iPhone 14 الأرخص في السلسلة على بطارية سعة 3279 مللى أمبير مقارنة بالاصدار السابق iPhone 13 الذى جاء بسعة بطارية 3227 مللى أمبير، وهى ترقية ليست كبيرة .

وتابعت المجلة فى تقريرها ان هاتف “آيفون” iPhone 14 Max سوف يحصل على بطارية بسعة 4325 مللى أمبير متفوقاً على iPhone 14 Pro الذى سيحصل على بطارية سعة 3200 مللى أمبير وبترقية طفيفة عن بطارية هاتف iPhone 13 Pro الذى جاء بسعة 3095 مللى أمبير.

وفيما يتعلق بهاتف “آيفون” iPhone 14 Pro Max والذي سوف يحصل على أضخم بطارية في سلسلة الهواتف حيث سيحصل على بطارية سعة 4323 مللى أمبير ، مقارنة ببطارية iPhone 3 Pro Max التى جاءت ببطارية سعة 4352 مللى أمبير.