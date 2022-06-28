طريقةتحميل pes 2022 إي فوتبول 2022 للايفون والاندرويد تعليق عربي

pes 2022 إي فوتبول 2022 لعبة كرة القدم التي حازت علي شعبية كبيرة بين محبي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم لما تتمتع به من مميزات خرافية بداية من جودة الصوت والمؤثرات داخل اللعبة إي جانب جودة الجرافيك والرسومات مما يجعلك تشعر أنك داخل مباراة حقيقية لكرة القدم واللعبة من تصميم عملاق صناعة الألعاب الإلكترونية كونامي وأعلنت الشركة في عام 2014 عن تطوير نسخة مخصصة من اللعبة للهواتف الذكية بجميع أنظمة التشغيل الخاصة بها وتعتبر من أفضل الألعاب التي تحاكي كرة القدم الحقيقة إلي جانب لعبة فيفا 2022 ونتعرف الأن علي مميزات إي فوتبول 2022 وطريقة تحميل pes 2022 للهواتف بالتعليق العربي.

طريقة تحميل pes 2022

لكي تستطيع تثبيت اللعبة على جهازك الأندرويد أو على الآيفون عليك اتباع الخطوات التالية:

ادخل على مدير التطبيقات play Store أو Apple Store.

أكتب اسم اللعبة efootball pes 2022 في مكان البحث المخصص.

ثم اضغط عليها حينما تظهر إليك بعد البحث.

ثم قم بالضغط على كلمة install أو تثبيت.

ويتطلب تثبيتها وجود مساحة كافية حوالي 96M، مع وجود مساحة 1.9 جيجا لأن الإصدار الجديد من اللعبة يبلغ 5.5.0.

أضغط على كلمة open أو فتح، سيتم طلب بعض البيانات من اللعبة لكي يتم تسجيل الدخول قم بملء البيانات.

مميزات تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2022

ما يجعلك ترغب بلعب وتثبيت هذه اللعبة مميزاتها المتنوعة والتي لا تتواجد في تطبيقات ألعاب كرة القدم الأخرى، وقد جاء في شكلها المعدل بعض المميزات الجديدة، مثل: