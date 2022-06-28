pubg mobile lite مميزات لا حصر لها لعشاق المغامرة تعرف عليها

تعد لعبة ببجي هي اللعبة التي تصدرت البحث على جوجل منذ صدورها، حيث أن هناك الملايين من الأشخاص على مستوى أنحاء العالم قاموا بتحميلها، ويعد pubg mobile lite هي الإصدار الأفضل للعبة، لذلك يبحث عن الحصول عليها العديد من محبي اللعبة، فمن خلال المقال سوف نوفر لكم عدد من المعلومات التي تخص هذا الإصدار فتابعونا.

pubg mobile lite

يعد هذا الإصدار هو الإصدار المناسب للعبة ببجي والذي يسعى عدد كبير من محبي ألعاب الأكشن الحصول عليه، حيث يعد هذا الإصدار هو الأصغر من حيث المساحة على الهواتف الأندرويد، ونجد أن عدد اللاعبين في لعبة ببجي لهذا الإصدار أقل بكثير من اللاعبين في الإصدارات الأخرى، كما أن المؤثرات البصرية أيضًا أقل نسبيًا من الأصدار الأعلى.

هذا الإصدار يختلف عن غيره في نوع المغامرات الموجودة داخل اللعبة إلا أنك ستخوض معارك هامة به، وعليك أنت تبقى على ما أنت عليه من قوة إلى حين إنتهاء اللعبة كاملة حتى تكون أنت الفائز بين اللاعبين.

سيتم مساعدتك في هذا الإصدار بعدد مميز من المعدات والأدوات التي عليك إستخدامها في المغامرات.

هذا الإصدار سيساعدك على اللعب مع عدد معين من اللاعبين يصل إلى ستين لاعبًا ولا يزيد العدد عن ذلك وهذا ما سيجعل هاتفك سريعًا، فاللعبة أو المعركة التي تستغرق أكثر من نصف ساعة ستجدها تنتهي في الربع ساعة لتنجز التحديات التي تليها.

معلومات عن إصدار ببجي لايت

نوفر لك عدد من المعلومات الهامة عن هذا الإصدار فيما يلي:

يمكنك الحصول على هذا الإصدار من متجر بلاي على الهواتف بإسم ببجي موبايل لايت.

هذه اللعبة من ألعاب الحركة.

فئة الأجهزة التي تتمكن من الحصول على الإصدار هي الأندرويد.

وعن اللغات في اللعبة فهي بكل لغات العالم لتتناسب مع جميع اللاعبين.

يصل حجمها على الأجهزة المحمولة إلى 565.88 ميجا بايت.

في نهاية مقال إصدار pubg mobile lite فقد عرضنا عليكم أهم المعلومات التي يمكنك التعرف عليها إذا كنت من لاعبي اللعبة، أما إذا كنت تحتاج إلى تحميلها على هاتفك فأمامك بعض المعلومات الخاصة بالحصول عليها للتعرف عليها بسهولة على متجر بلاي.