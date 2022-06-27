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عمر شويل - جدة اسم الفائز في مسابقة الحلم اليوم وموعد السحب القادم 2022 الذي ينتظره الكثيرون في الوطن العربي، مع الإعلامي الكبير مصطفى الأغا الذي يعلن أسماء الفائزين في المسابقة عن الهواء مباشرة لكي يصبح بعدها المتسابق مليونير، والذي هو أمل الملايين في الوصول سريعاً إلى المال دون جهد وتعب.

ربما يكلف الشخص الاشتراك في مسابقة الحلم القليل من المال حتي يكون له نصيب الدخول في سحب الجوائز المالية الكبيرة، ولكن هل رسالة واحدة تكفي للدخول والفوز في مسابقة الحلم؟ سؤال قد يفكر فيه الكثيرون وهل يوجد مصداقية في مسابقة الحلم؟ وماذا بعد الوصول إلى السحب هل بالفعل سأحصل على الجائزة، العديد من التساؤلات حول مسابقة الحلم نحاول معكم في موقعكم الإلكتروني ثقفني كشف أسرار مسابقة الحلم.

اسم الفائز في مسابقة الحلم اليوم 2022

تعلن إدارة مسابقة الحلم على الهواء مباشرة اسم صاحب النصيب الأكبر والذي بين ليلة وضحاها أصبح من الملايين، والذي تم اختياره للفوز في مسابقة الحلم على الهواء مباشرة عن طريق الإعلامي مصطفي الأغا في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويذكر أن آخر من تمكن من الفوز في مسابقة الحلم والذي حصد جائزة النصف مليون دولار كان العراقي احمد سعيد، وسط سعادة وبكاء لم يشهده المتسابق من قبل.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

مازلت مسابقة الحلم مستمرة في تقديم الجوائز والهدايا المالية الكبيرة طوال العام حتي ليلة رأس السنة 2022، والي الآن يمكنك أن تشترك في المسابقة بالعديد من الطرق ولكن عليك أن تعلم جيداً قبل الاشتراك تكلفة رسالة مسابقة الحلم والتي بها جميع التفاصيل المالية التي يتم خصمها من المتسابق عن الإشتراك في مسابقة الحلم.

لضمان الاشتراك في مسابقة الحلم والدخول في السحب القادم عليك أن تبدأ من الآن بإرسال رسالة محتواها كلمة الحلم على الرقم المرادف لبلدك والذي يمكنك الاطلاع عليه عن طريق رابط أرقام مسابقة الحلم 2022.

موعد السحب القادم في مسابقة الحلم 2022

بداية من دقات تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً اليوم يتم رسمياً الإعلان عن موعد السحب القادم في مسابقة الحلم، والذي يتم الكشف عنه عبر صفحة المسابقة على تويتر.