نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإشتراك في مسابقة الحلم 2022 وطريقة الفوز وربح الجائزة الكبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإشتراك في مسابقة الحلم 2022، أحد أهم المسابقات العربية التي تقدم جوائز مالية كبيرة جداً، حيث يتم إعلان أسماء المتسابقين على الهواء مباشرة على قناة MBC مما يزيد من مصداقية المسابقة لدي الجمهور العربي بشكل خاص، يقدم هذه المسابقة الإعلامي الشهير مصطفى ألاغا، يستطيع أي شخص من أي دولة الاشتراك في المسابقة من خلال قيامه بإتباع عدة خطوات بسيطة لا يحتاج منك وقت ولا مجهود كل ما عليك هو إرسال رسالة قصيرة فقط.

تكلفة رسالة مسابقة الحلم

تكلفة هذه الرسالة تختلف من دولة إلى اخري فتصل سعر الرسالة إذا كنت ترغب في إرسالها من احدي شركات الاتصالات بالأردن 70 قرش، أما عن باقي الدول فجاءت كالتالي:

البحرين: 500 فلس.

سوريا: 75 ليرة.

عمان: 500 فلس.

السعودية: 5 ريال.

العراق: 120 دينار.

الكويت: 500 فلس.

تونس: 1.44 دينار.

المغرب: 9 دراهم.

اليمن: 150 ريال.

مصر: 3 جنيهات.

عليك بعد إرسال الرسالة الرد علي التساؤلات والإجابة عنها كي تتمكن من الفوز، كما ننوه على سهولة الإشتراك في مسابقة الحلم عن طريق تحميل تطبيق الحلم من الموبايل عن طريق الذهاب إلي المتجر من جوالك الذي يعمل بنظام الأندرويد أو ISO.

الإشتراك في مسابقة الحلم 2022

لكي تتمكن من التسجيل والاشتراك في المسابقة ينبغي عليك إتباع احد الطريقة التالية:

الاشتراك من خلال موقع الحلم 2022. الاشتراك عبر إرسال رسالة قصيرة.

في الطريقة الأولي ينبغي عليك الدخول علي موقع الحلم والضغط على الصفحة الرئيسية ثم النقر على كلمة اشتراك، ثم تسجيل رقم الجوال الخاص بك وكود الدولة، بعدها ستصلك رسالة تؤكد لك عملية التسجيل بنجاح.

في الطريقة الثانية يحتاج الشخص إرسال رسالة قصيرة بها كلمة الحلم أو dream على الرقم المخصص لبلدك ويمكنك الإطلاع على هذه الأرقام من خلال رابط أرقام مسابقة الحلم 2022.

كيف تفوز في مسابقة الحلم 2022

ربما يبحث الملايين عن طريقة الفوز في مسابقة الحلم، وربما يعتقد الكثيرون أن الفوز هو حلم لن يتحقق ولكن إذا نظرت جيداً إلي هؤلاء الذين رحبوا هذه الجوائز العديدة علي مر الزمان من مسابقة الحلم يجعلك تقبل من جديد للاشتراك في المسابقة لربما تكون الجائزة من نصيبي لذا كل مهو عليك كي تتمكن من السير في ربح جائزة الحلم هو إرسال رسالة تحتوي علي أحد الكلمات التالية (حلم، dream، reve) ثم بعد يجب عليك أن تقوم بالإجابة على أحد الأسئلة بشكل صحيح، كي تتمكن من الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والفوز بالجائزة الكبرى.

الحماس يزداد مع قرب الإعلان عن اسم الفائز، حيث شهدت الساعات الأخيرة إقبال كبير جدا من قبل المواطنين من كافة أنحاء العالم علي رابط مسابقة الحلم 2022 والمقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة بعد قليل، بحسب الموقع الرسمي الذي نوه عن الجائزة الكبرى من الحلم، حيث يعلم اسم الفائز بجائزة بيت في اليونان ونصف مليون دولار علي الهواء عبر قناة أم بي سي بعد قليل.

أرقام مسابقة الحلم

إرسال الرسالة من المغرب علي inwi 9669 أو عن طريق ORANGE 9669.

يمكنكم إرسال الرسالة من الكويت عبر (Zain 4242 أو STC 4242 أو GSM 4141.

التواصل من البحرين عبر Batelco 98858.

إرسال الرسالة من الأردن Zain 98858.

التواصل من تونس عبر Tinisia Telecom 85819.

جوائز مسابقة الحلم 2022

بدأت مسابقة الحلم هذا العام بتقديم الجائزة الأولي منذ اشهر قليلة والتي وصلت إلى 125 ألف دولار وينتظر المتسابقون هذه الأيام استلام جائزة النصف مليون دولار ويتسارع الكثيرون في تقديم رسائل الحلم والإجابة علي التساؤلات الواردة من المسابقة وليعلن السحب خلال أيام قليلة ويرفع اسم التي يكسب في المسابقة علي الهواء مباشرة مع الإعلامي مصطفي اغا علي قناة mbc في برنامج صدي الملاعب.

تم الآن تحديث جوائز مسابقة الحلم 2022 والتي أصبحت الآن 100 ألف دولار مجموع عليهم كيلو ذهب، وبعد لحظات قليلة يتم الكشف عن صاحب الحظ الذي ينال هذه الجائزة الكبري، التي تغير حياتك إلى الأمام.

وصلنا لختام شرح الإشتراك في مسابقة الحلم 2022 وطريقة الفوز وربح الجائزة الكبرى.