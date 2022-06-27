نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تفوز 10 ألاف دولار من تحميل لعبة efootball 2022 mobile رسميا من كونامي بعد التحديث الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة efootball 2022 mobile ، الآن له مميزات عديدة ومنها الفوز بجائزة تبلغ 10 ألاف دولار للذين يستخدمون اللعبة يوميا. وبدأت هذه الميزة من اليوم الاثنين 27 من يونيو 2022. حيث تم إطلاق تحديث منتصف الأسبوع بعدد من المنافسات المميزة والجديدة. كما تم نزول بكج من أساطير فريق فياريال الأسباني. واليوم سوف نستعرض لكم كيفية تحميل لعبة إي فوتبول 2022 موبايل وكيفية الحصول على 10 ألاف دولار من كونامي. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي. من خلال الأسطر القليلة القادمة.

طريقة تحميل لعبة efootball 2022 mobile

للحصول على مميزات تنزيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل يجب أولا أن نقوم بتنزيل اللعبة على الهاتف الأندرويد أو الايفون وذلك من خلال خطوات مبسطة وليست صعبة من خلال الخطوات التالية.

أولا يرجي الاتصال الآمن بشبكة الأنترنت.

ثم فتح متجر التطبيقات المتخصص لاندرويد جوجل بلاي.

ثم البحث عن تحميل إي فوتبول 2022 موبايل االموسم الثاني .

. والآن أدخل على أول نتيجة لتنزيل اللعبة مجانا بدون أي رسوم.

ثم ننتظر دقائق حتى يتم التحميل على الهاتف ثم فتح اللعبة بعد التحميل وربط اللعبة مع بريدك الإلكتروني.

كيف تفوز 10 ألاف دولار من تنزيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل

اليوم تم إطلاق منافسات جديدة من كونامي على efootball 2022 mobile season 2 على الهواتف المحمولة. ومن ضمن هذه الأحداث بطولة جديدة على مستوى العالم أي على مستوى 500 مليون مستخدم للعبة. وهي بطولة كأس إي فوتبول 2022 للمحترفين حيث يمكن لأي شخص أستخدام اللعبة والمنافسات للفوز بمبلغ 10 آلاف دولار أمريكي. كهدية تصدر هذه المنافسات كأول شخص على العالم. ولكن قبل أي شئ يجب أولا تحميل لعبة efootball 2022 mobile. ثم أتبع معي الفقرة التالية.

الفوز 10 ألاف دولار من تحميل لعبة efootball 2022 mobile

يجب عزيزي القارئ أن يتم أولا تحميل لعبة إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني من جوجل بلاي للاندرويد وآبل ستور للايفون. ثم فتح اللعبة. ثم يتم فتح اللعبة والدخول على match ثم event ثم callenge event المرحلة الأولى. حيث ستنطلق هذه البطولة من 3 تصفيات للوصول إلى المباراة النهائية. كما انطلقت المرحلة الأولى من يوم 27 يونيو وحتى 3 من يوليو المقبل أي من يوم الاثنين حتى الأحد المقبل.

كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية (Round2) من يوم الاثنين 7 يوليو حتى 11 يوليو كذلك المرحلة الثالثة من يوم 30 يوليو حتى 31 يوليو والمباراة النهائية من بطولة efootball 2022 mobile season 2 يوم الرابع عشر من أغسطس. أي البطولة من يوم السابع والعشرين الجاري وحتى الرابع عشر من أغسطس. وهدية الفوز بهذه البطولة 10 ألاف دولار. وتتكون كل مرحلة من عدة منافسات وكل مباراة يتم الفوز بها يتم الفوز بأعداد من الكوينز والنقاط الهامة جدا للعبة. ومن خلال الفيديو الرسمي من كونامي التالي يتم توضيح نظام البطولة بأكثر دقة. يجب مشاهدة الفيديو حتى النهاية.

وهنا عزيزي المستخدم لقد وصلنا لكيفية الحصول على مبلغ مالي ويقدر بـ 10 ألاف دولار من تحميل لعبة efootball 2022 mobile الموسم الثاني. وكيفية لعب منافسات بطولة efootball 2022 mobile season 2 حتى يتم الحصول على الهدية. نتمنى لكم منافسات ممتعة والتوفيق في هذه البطولة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.