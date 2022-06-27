الإشتراك في مسابقة الحلم 2022 بالشروط الجديدة لربح كيلو ذهب وآلاف الدولارات

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عمر شويل - جدة الإشتراك في مسابقة الحلم 2022، بالشروط الجديدة لربح كيلو ذهب أو اي جائزة مالية أخري من أي مكان في العالم العربي، حيث تتعدد الجوائز التي تقدمها مسابقة الحلم ما بين مبالغ مالية كبيرة بداية من 250 ألف دولار إلى أن تصل الجوائز إلى 3.5 مليون دولار.

يمكنك الدخول في المسابقة عن طريق مكالمة هاتفية أو من خلال رسالة قصيرة، سعرها أعلى من الرسائل العادية، لذا قد نجد عند الإتصال أو إرسال رسالة يتطلب منك الموافقة على دفع الرسوم، كي يتم التأكد من نية الإشتراك في المسابقة.

عليك أن تعلم جيداً أن طريقة الاشتراك في المسابقة لها اوقات زمنية محددة، ينبغي عليك أن تتبعها، هناك أوقات رسمية يتم فتح الإشتراك فيها وفي نفس اليوم يتم إغلاق الإشتراك في المسابقة سواء كنت ترغب الإشتراك عبر رقم الهاتف او الرسائل او باي طريقة أخري، وإليك رابط تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022.

الإشتراك في مسابقة الحلم 2022

أعلنت مسابقة الحلم 2022 فتح باب التسجيل في المسابقة واستقبال رسائل المتسابقين خلال الفترة الجارية عن طريق إتباع أحد الطرق التالية:

الإشتراك عن طريق تطبيق الحلم .

. التسجيل في مسابقة الحلم عن طريق موقع الحلم .

عن طريق . الإشتراك في مسابقة الحلم عن طريق إرسال الرسائل القصيرة من الهاتف.

التسجيل في المسابقة عبر تطبيق الحلم

اذا كنت ترغب الإشتراك في المسابقة عن طريق “تطبيق الحلم” عليك أولا أن تحدد ما هو نوع هاتف المحمول؟ إذا كان هاتف المحمول يعمل بنظام تشغيل اندرويد، فعليك الدخول إلى متجر جوجل بلاي ومن ثم البحث عن تطبيق الحلم وبعدها القيام بالتثبيت.

أما إذا كان هاتفك يعمل بنظام تشغيل ISO آيفون في هذه الحالة عليك أن تقوم بالدخول على متجر ابل ستور وتحميل وتثبيت تطبيق الحلم، بعد الإنتهاء من تنزيل التطبيق يمكنك بكل سهولة متابعة التعليمات في الاشتراك في الحلم.

الإشتراك في المسابقة الحلم 2022 عبر الإنترنت

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال موقع الحلم والذي يعد وسيلة من افضل الوسائل السريعة للاشتراك في المسابقة، حيث تتم هذه الآلية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

كيف اشترك في مسابقة الحلم 2022؟

اذا كنت من هؤلاء الذين يرغبون في الاشتراك بمسابقة الحلم عبر الرسائل القصيرة فعليك أن توفر لك جوال يدعم الرسائل بالإضافة لوجود حساب لمزود الخدمة.

تحتاج بعد لذا أن تقوم بتحديد رقم مسابقة الحلم التابع لبلدك، ثم الدخول إلي الرسائل القصيرة في جوالك وفتح رسالة جديدة تكتب بداخلها كلمة (الحلم) ومن ثم الضغط على كلمة ارسال بعد أن تكون حددت الرقم التابع لبلدك.

ما هي شروط الاشتراك في مسابقة الحلم؟

تتيح مسابقة الحلم لجميع المتسابقين الاشتراك ودخول السحب القادم إذا توافر فيهم الشروط التالية:

لا يتم قبول أي متسابق له صلة قرابة بالعاملين في قنوات MBC.

يجب على المتسابقين الذي عمرهم أقل من 18 عام الحصول على موافقة الوالدين للاشتراك في المسابقة.

ينبغي على والد المتسابق القاصر الذي عمره اقل من 18 عام أن يتصرف في جميع الإجراءات التي لا يتمكن القاصر من فعلها بنفسه.

توفير جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة شخصية سارية.

يجب على الفائزين في مسابقة الحلم الحضور إلى مكان تسليم الجائزة في مدة أقصاها 3 أشهر لتسليم المستندات المطلوبة، وفي حالة التخلف عن الموعد المحدد قد يتسبب ذلك في سحب الجائزة.

انتظرونا في حلقة صدى الملاعب اليوم27 يونية الــ 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية الحلم غيّر حياتكhttps://t.co/Z6VLS1lB4W pic.twitter.com/vvaF9HjycB — الحلم (@Dream_MBC) انتظرونا في حلقة صدى الملاعب اليوم27 يونية الــ 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية



الحلم غيّر حياتكhttps://t.co/Z6VLS1lB4W pic.twitter.com/vvaF9HjycB — الحلم (@Dream_MBC) June 27, 2022

جوائز مسابقة الحلم