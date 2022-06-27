طريقة تشغيل لعبة جاتا سان اندرياس GTA San Andreas اخر إصدار علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر 

طريقة تشغيل لعبة جاتا سان اندرياس GTA San Andreas، لم يخلو أي هاتف ذكي من الألعاب الإلكترونية، حيث يفضل الشباب ممارسة مختلف الألعاب أثناء وقت الفراغ، وخاصة الألعاب المغامرة والتى تحتوي على أجواء أكشن مختلفة ونوع من المواجهة والأكشن، وتعتبر لعبة جاتا سان اندرياس من أكثر الألعاب التى تميل إلى الأجواء الدموية والمغامرة، حيث يقوم اللاعب بالتجول في مدينة أمريكية خيالية كبيرة هرباً من أفراد العصابة ورجال الشرطة، وبحثاً عن السيارات والأسلحة لحماية نفسه، كما تعتمد اللعبة على قيام اللاعب بجني الأموال لشراء الأسلحة والذخيرة ومواجهة العصابات، لذلك يبحث الكثير عن تلك اللعبة الممتعة، لذا سوف نوضح لكم طريقة تنزيل لعبة جاتا سان اندرياس.

طريقة تشغيل لعبة جاتا سان اندرياس

قامت اللعبة بالتخلص من جميع الشخصيات والرسومات القديمة، وتمثلت النسخة الجديدة في أشخاص حية أشبه بالواقع، وكذلك رسومات وسيارات من أحدث الموديلات والأسلحة والذخيرة، لذلك حازت اللعبة على شعبية كبيرة وانتشرت بشكل سريع، وأصبح جميع الشباب يبحثون عنها بشكل يومي، كما يمكن للجميع تحميل اللعبة بشكل مجاني، ويمكن تحميل اللعبة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية.

تشغيل لعبة جاتا سان اندرياس على الاندرويد

كما يمكن يشغيل من خلال جوجل بلاي وكتابة اسم لعبة جاتا سان اندرياس في خانة البحث والضغط على زر البحث.

سوف تظهر اللعبة أمامك بعد الضغط على التحميل.

انقر على كلمة تنزيل اللعبة.

قُم بفتح اللعبة بعد كتابة البيانات المطلوبة.

يمكنك ممارسة اللعب من خلال الجري والهروب من العصابات وركوب السيارات.

تشغيل لعبة جاتا سان اندرياس على الكمبيوتر

تعتبر الشخصيات المتواجدة في لعبة جاتا سان اندرياس في نسختها الجديدة مميزة وذات وجوه شخصيات، كما أن اللاعب يتجسد في دور البطل الرئيسي وينطلق في شوارع المدينة يواجه العصابات ويقتلهم، ويجني المال ليشتري الأسلحة ويهرب من رجال الشرطة، ويمكن لجميع الشباب ممارسة اللعبة من خلال إتباع ما يلي.