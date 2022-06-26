طريقة تحميل وتحديث لعبة efootball pes 2022 وخطوات تنزيل لعبه أي فوتبول بيس

تحميل لعبه أي فوتبول بيس Efootball pes 22 والتي تتضمن التعليق العربي، فمنذ عام 1998 حين أطلق شركة كونامي لعبة محاكاة كرة القدم والتي تعد أكثر رياضة جماعية لها جماهير كثيرة في العالم كله، وهذه اللعبة تحقق نجاح كبير وقد تم إطلاقها لألعاب الفيديو جيم(البلايستيشن)، كما أنها قامت بتطوير اللعبة بعد ذلك وأطلقت في عام 2014 نسخة خاصة للهواتف المحمولة، وهي النسخة التي تعمل بنظام أندرويد، وقد أضافت بعدها نسخة خاصة بهواتف أيفون، ومنذ أن تم إصدار التحديث الأخير لها ويسعى الجميع لمعرفة طريقة تحميلة وهذا ما سوف نتعرف عليه.

تحميل لعبه أي فوتبول بيس

يمكن نحمل لعبة فوتبول بيس من خلال عدد من الهط أن البسيط التي يمكن اتباعها بما سهوله وهي تمكن من تحميل اللعبة مباشرةً، وهي تكون كالتالي:

الدخول على المتاجر الخاصة بكل نوع من أنواع الهواتف الذكية سواء كان آيفون أو اندرويد، أي أنه سوف يتم اختيار أب ستور أو جوجل بلاي.

كتابة اسم اللغة في المكان المخصص للبحث ويتم تسجيلها كما هو مبين” efootball pes 22″، ومن بعدها الضغط على علامة البحث.

سوف تظهر الأيقونة الخاصة باللعبة قم بالضغط على تثبيت.

خلال عدة ثواني سوف يتم تحميل اللعبة مع التأكد من وجود مساحة فارغة، فَحجم اللعبة يصل إلى 3 جيجابايت.

بعد الانتهاء من عملية التثبيت اضغط على فتح حتى يتم تحقيق التثبيت.

الآن يمكنك بدء اللعبة عن طريق تسجيل الاسم والبريد الإلكتروني وأي من البيانات الأخرى التي يتم طلبها.

مميزات تحديث efootball pes 2022

يتمتع الإصدار الجديد من هذه اللعبة بوجوده مميزات تجعله يعتبر هو التحديث الأفضل لهذه اللعبة منذ أن تم إطلاقها، فيمكن ولأول مرة تبديل بين مدربين الفرق مما يسمح بخرق روح جديدة للفرق.

كما يتيح التعليق باللغة العربية واختيار فرق عربية قد تم إضافتها للعبة ومنها الأهلي المصري والهلال السعودي، بالإضافة إلى أنه يتيح لك فرصة رفع مستوى الفريق وزيادة طاقاتهم، وكل هذه مميزات تعتبر شيقة لمستخدمي هذه اللعبة.