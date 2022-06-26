نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كراميش 2022 وجميع قنوات الأطفال الجديدة على النايل سات في المقال التالي
تردد قناة كراميش 2022 التي يقوم بالبحث عنها الكثير من الإباء والأمهات حتي يتابعوا أطفالهم الأفلام الكرتونية وبينما يتابعها الكبار أيضا وليس الصغار فقط حيث أنها قناة هادفة وتقدم رسالة للأطفال وتعلمهم السلوك الحسن والاحترام والاعتماد علي النفس ومن المعروف أن قناة كراميش تقوم بعرض محتوي افضل من قنوات الكرتون الأجنبية حيث محتوي كراميش مناسب للأطفال العرب لأنه يحمل العادات والتقاليد.
تردد قناة كراميش 2022
تقدم قناة كراميش الجديدة لأطفالنا أناشيد رائعة لجميع الأطفال بجانب الحلقات الكرتونية الهادفة وأغاني الأطفال حيث يمكن البحث عن تردد قناة كراميش علي جوجل بحث ومعرفة التردد ويمكن تنزيل القناة حيث يتم الحصول علي التردد علي النحو التالي:
- اسم القناة كراميش.
- القمر الصناعي النايل سات.
- معدل الاستقطاب عمودي.
- تردد القناة ١١٤٣٠
- معدل الترميز ٢٧٥٠٠
- معامل تصحيح الخطأ ٤/٣
تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢٢
يتم ضبط وتنزيل قناة كراميش الجديدة علي. الريسفير الخاص بتلفازك لمشاهدة أطفالك من خلال معرفة التردد:
- تردد القناة ١١٦٠٣
- الاستقطاب افقي.
- معدل الترميز ٢٧٥٠٠
- الجودة HD
- القمر الصناعي النايل سات.
- معامل تصحيح الخطأ ٤/٣
تردد قنوات الأطفال لعام ٢٠٢٢م
- تردد قناة طيور بيبي ٢٠٢٢
- القمر الصناعي النايل سات.
- الاستقطاب عمودي.
- التردد ١١٣٩٦
- جودة القناة اتش دي.
- معامل الترميز ٢٧٥٠٠
تردد قناة سمسم ٢٠٢٢
- الاستقطاب افقي.
- القمر الصناعي النايل سات.
- معدل الترميز ٢٧٥٠٠
- معامل تصحيح الخطأ ٥/٦
- التردد ١١٤٨٣
تردد قناة توم وجيري ٢٠٢٢
- معامل التصحيح ٦/٥
- معدل الترميز ٢٧٥٠٠
- الاستقطاب عمودي.
- التردد ١١٣٥٥
تردد قناة طيور الجنة ٢٠٢٢
- قناة طيور الجنة 2022
- الجودة HD
- الاستقطاب عمودي
- القمر الصناعي النايل سات
- تصحيح الخطأ ٤/٣
- التردد ١١٣٩٣
- معدل الترميز ٢٧٥٠٠
تردد قناة ميكي كيدز الجديدة
- القمر الصناعي النايل سات.
- الاستقطاب افقي.
- معامل الخطأ ٧/٨
- التردد ١١٥٢٦
- معدل الترميز ٢٧٥٠٠
تردد قناة بطوط
- التردد ١١٥٩٤
- الاستقطاب افقي
- معدل الترميز ٢٧٥٠٠
- التصحيح ٤/٣
تردد قناة mbc3 الجديد ٢٠٢٢
- الاستقطاب عمودي.
- الخطأ ٣/٤
- التردد ١١٤٧٠
- الترميز ٢٧٥٠٠
قناة تنه ورنة
- التردد ١١٨٥٣
- الاستقطاب افقي.
- معدل الترميز ٢٧٥٠٠
- الخطأ ٣/٢
قناة روتانا كيدز الجديد ٢٠٢٢م
وصلنا لختام شرح تردد قناة كراميش 2022 وجميع قنوات الأطفال الهادفة الجديدة على النايل سات.
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