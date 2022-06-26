جوجل كروم يختبر ميزة رائعة جديدة لجلب سرعة فائقة بصفحات الويب

تختبر عملاق التكنولوجيا الأمريكية شركة “جوجل” Google ميزة جديدة رائعة على جوجل كروم، والتي تعمل على تسريع تحميل صفحا الويب خلال الفترة القادمة بشكل فائق، وخاصة مع زيادة صعوية وتعقد العديد من المواقع والتطبيقات الجديدة مع تقدم الزمن، وتحرص الشركة دائماً على تطوير متصفح Google كروم بشكل مستمر ودائم خلال الفترة القادمة في التطور التكنولوجي الكبير.

جوجل كروم يختبر ميزة LazyEmbeds الرائعة

من جانبه أشار موقع “هاو تو جيك” التقني أن متصفحات الويب كانت قديماً تعمل على تحميل المحتويات الكاملة للصفحة في نفس الوقت وبما فيها من الصور، ولكن مع الوقت بدأت تلك المتصفحات ومواقع الويب في التحول غلى خاصية لتحميل البطيء، بحيث انه لا يتم تحميل الصفحة مرة واحدة، بل تظهر بعض الملفات عند رؤيتك لها وتختفي البعض منها عند عدم الظهور، ومن أمثلة ذلك، أنك إذا فتحت صفحة موقع ما ربما لن تستطيع تحميل مقطع الفيديو الموجود في منتصف الصفحة إلا إذا مررت بأسفل تلك الصفحة.

يدعم متصفح جوجل كروم الرائعة خاصية التحميل البطئ للملفات مثل ملفات بي دي أف ومقاطع الفيديو منذ عام 2020، حيث تختبر الشركة تجربة جديدة من شأنها تعمل على تحميل بعض المحتوى بشكل بطئ دون أن تطلب الصفحة وذلك تحت اسم خاصية “LazyEmbeds”، وتسعى الشركة خلال الفترة الحالية على جلب ميزة جديدة رائعة من أجل أداء فائق التحميل على المتصفح أو الموقع.

تأمل شركة جوجل أن تجلب ميزة أداء فائق في عملية تحميل صفحات الويب، وذلك دون حدوث أي خلل تقني داخل المواقع الإلكترونية، وانه في حال نجاح تلك الميزة من المتوقع أن تصل إلى متصفحات الويب الأخرى المعتمدة على ذلك المتصفح الرائع، مثل مايكروسوفت إيدج و Brave و Vivaldi.، وتحرص الشركة خلال هذه الفترة على طرح العديد من الميزات الجديدة لجميع المستخدمين خلال هذه الفترة الهامة، في ظل منافسة قوية وشرسة بين العديد من الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا، ولاسيما أن العديد يسعى لاستخدام ذلك المتصفح الرائع الذي يتيح العديد من الخدمات والأدوات المساعدة للمستخدمين.