نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة FIFA 22 فيفا 22 للاندرويد والايفون بالتعليق العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة FIFA 22 هي واحدة من أشهر النسخة المعدلة عن لعبة فيفا 14، حيث تم التعديل عليها وإصدارها لعام 2022، فمن خلالها سوف تتمكن من الإستمتاع بخوض مباريات كرة القدم بجرافيك وأداء عالي، فضلًا إلى المؤثرات الصوتية الرائعة دون الحاجة إلى الإتصال بالإنترنت، وتم الإعلان عن اللعبة في عام 1994 لتختفي بعدها فترة لتعود بنسخة 1998 علي منصة ويندوز لتحقق نجاحا كبيرا في ذلك الوقت وتوالت إصدارت اللعبة لتشمل منصات بلاي ستيشن وأكس بوكس والهواتف الذكية وتعتبر هي المنافس الأول للعبة إي فوتبول بيس 2022 وفيما يلي سنعرض لك المزيد من المعلومات الشيقة المتعلقة بتلك اللعبة وطريقة تحميل فيفا 22 تعليق عربي لذا تابع معنا.

شرح Fifa 22

عملت شركة كونامي على إصدار نسخة مطورة من لعبة بيس لعام 2022، بحيث تكون محاكاة للواقع بشكل كبير وبالتالي تمكن المستخدم من الشعور بكأنه في الواقع وليس بالعالم الإفتراضي.

كما أنها من النسخ التجريبة فلم يصدر الإصدار الأساسي لها حتى الأن، لكن مع ذلك تتمتع بسهولة الاستخدام فيمكنك خوص المباريات من خلالها بدون مشاكل وتكوين فريقك الخاص.

كذلك تتيح لك خوض المباريات الفردية ومع الأصدقاء، وتعمل على إنشاء المسابقات من وقت لآخر مثل النهائي والدوري، فتستطيع أعداد كبيرة من الفرق في الدخول إلى تلك المسابقات، والفرقة الفائزة تحصل على الكأس.

مزايا لعبة فيفا 22

تعد Fifa 22 من الألعاب المليئة بالمزايا والخصائص الرائعة التي يفضلها جميع المستخدمين، وتتمثل تلك المزايا في:

تمكنك من الدخول المباريات وإختيار الفريق المفضل لديك بكل حرية.

مجانية تمامًا فيمكنك الحصول عليها دون الحاجة إلى شرائها أو دفع أي مقابل مادي.

تناسب مجموعة كبيرة من إصدارات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

تضم أطوار متعدد للعب فضلًا إلى احتوائها على أقوى المباريات والبطولات.

تتمتع بجرافيك عالية يسمح لك برؤية التفاصيل الدقيقة بكل وضوح مثل ملامح اللاعبين.

توفر لك قدرة عالية في التحكم بها بكل سهولة فلم يطرأ أي تغيرات عليها من حيث طريقة الاستخدام.

أصبحت جذابة أكثر من خلال إضافة الجداول والتصنيفات وغيرها من الأمور.

تتيح لك إضافة المقاطع الموسيقية للإستماع إليها أثناء المباريات.

حجمها متوسط وبالتالي يتناسب مع شريحة كبيرة من الأجهزة.

تضم العديد من لغات العالم بما في ذلك اللغة العربية.

طريقة تحميل FIFA 22 تعليق عربي