نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي موبايل 2022 بطريقة رسمية 100% ستحصل علي جميع الشدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عدد من طرق شحن شدات ببجي موبايل يكون من أبرزها بطاقات جوجل بلاي، وأيضا الشحن عن طريق ما يحمله اللاعب من رصيد في الهاتف الجوال الخاص به، فضلا عن أمكانية الشحن عبر الفيزا البنكية، ويمكن للاعب اختيار اي من هذه الطرق التي تعمل على الشحن المباشر للشدات، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للعبة والمتمثل في موقع Midasbuy، وما يكون له من سرعة في الشحن.

شحن شدات ببجي موبايل

يحتاج اللاعب الى عملية الحصول علي UC موبايل من اجل اقتناص الفوز في هذه اللعبة التي تعتمد على المغامرة في الحرب واسعة النطاق التي يدخل فيها اكثر من 100 لاعب يعمل كل منهما على قتل الآخرين من اجل الفوز والنجاة بنفسه من المخاطر والصعوبات التي تواجهه في اللعب وتوجب التصدي لها، حيث يعمل اللاعب في هذا الصدد على الحصول على المزيد من الشدات من اجل شراء احتياجات وأسلحة تفيد في القتل.

موقع ببجي موبايل الرسمي

يعمل لاعب BUBG موبايل من اجل الحصول على الشدات مضاف إليها الجوائز المتمثلة في الماس والسكنات بالإضافة الى الرقصات والشخصيات الأسطورية، وغير ذلك كثير، على الدخول الى موقع Midasbuy، حيث يعمل هذا الموقع في صدد تمكين لاعب ببجي من الوصول الى ما يرغب فيه من الشدات بالإضافة الى الجوائز بطريقة رسمية ودون تعرض الحساب الخاص به لأي ضرر أو انتهاك.

موقع شحن شدات ببجي عن طريق الايدي

خطوات الحصول علي ال UC عن طريق الايدي من الموقع الرسمي

تتمثل الخطوة الأولى من هذه الخطوات في الدخول الى موقع Midasbuy.

ثم الدخول الى أيقونة عدد الشدات وكتابة العدد المطلوب.

الانتقال الى أيقونة الحساب حيث يجد اللاعب الايدي الخاص به.

ثم يقوم اللاعب بنسخ الايدي وأعاده اللصق في المكان المخصص له.

ثم اختيار طريقة من طرق شراء الشدات المحددة في الموقع.

الشراء بالمال والنقود الفعلية عن طريق الطريقة التي تم اختيارها للشدات.

شدات UC ببجي

تتحول UC ببجي موبايل الى محفظة اللاعب فور شرائها، ويمكن الانتظار عند شحن اللعبة في الموقع الرسمي ميداس باي اوقات تقديم العروض، وذلك من اجل الاستفادة بأكبر عدد من هذه الشدات التي يعمل على منحها الموقع للاعب مع الكثير من الجوائز والمكافئات.