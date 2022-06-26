نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تم الإعلان عن اختبار الشبكة المغلقة ايلدن رينج ELDEN RING بالفعل، و كان تاريخ الإصدار في 25 فبراير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن اختبار الشبكة المغلقة ELDEN RING بالفعل. لعبة الأكشن RPG الخيالية الكبرى التي طورتها شركة FromSoftware Inc. والتي أنتجتها شركة BANDAI NAMCO Entertainment Inc وذلك ستكون قابلة للعب في اختبار الشبكة المغلقة المخطط له في 12 نوفمبر.

أيضا سيتمكن المشجعون المختارون من تجربة ساعات عمل اللعبة التي طال انتظارها للحصول على لمحة عملية عما ستقدمه اللعبة الكاملة أثناء مساعدة فريق التطوير في اختبار خوادم اللعبة عبر الإنترنت قبل تاريخ إصدارها.

ولذلك تجاوز عمق اللعبة ودرجة الحرية في الإستراتيجية التوقعات الأولية ، ومن ثم تقرر تمديد وقت التطوير للتعديلات النهائية وبالتالي نقل تاريخ الإصدار إلى 25 فبراير 2022.

اختبار الشبكة المغلقة ايلدن رينج ELDEN RING 2022

سيكون اختبار الشبكة المغلقة ELDEN RING قابلاً للتشغيل طوال عطلة نهاية الأسبوع من 12 إلى 15 نوفمبر لجهاز PlayStation 4 و PlayStation 5 و Xbox One و Xbox Series X | S خلال الفترات الزمنية التالية:

12 نوفمبر: من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 15:00 بتوقيت وسط أوروبا.

13 نوفمبر: من الساعة 4:00 حتى 7:00 بتوقيت وسط أوروبا.

13 نوفمبر: من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:00 بتوقيت وسط أوروبا.

14 نوفمبر: من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 15:00 بتوقيت وسط أوروبا.

15 نوفمبر: من الساعة 4:00 حتى 7:00 بتوقيت وسط أوروبا.

ستسمح اللعبة بلعب متعدد اللاعبين (سيتمكن لاعبو PlayStation 5 و PlayStation 4 من اللعب معًا ، كما هو الحال مع Xbox Series X | S و Xbox One. لن يتمكن لاعبو PlayStation من اللعب مع لاعبي Xbox).

عالم اختبار الشبكة المغلقة ايلدن رينج

عالم ايلدن رينج ELDEN RING 2022 شاسع. وهو مليء بالإثارة من الخيال والقتال والتجول في أماكن غامضة. عالم ضخم ومثير حيث الحقول المفتوحة والأسلحة الفتاكة مع الكثير من المواقف المتجددة والأبراج المحصنة الضخمة ذات التصميمات ثلاثية الأبعاد المعقدة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا أسطورة جبارة أدت إلى دراما ملحمية ويمكنك داخلها من إنشاء طابع خاص بك يميزك عن باقي اللاعبين كمثل اختيارك للمظهر الشخصي وتخصيصه لك فقط فهي عبارة عن قصة متعددة الطبقات ويتم سردها على أجزاء منفردة ومن خلالها تقوم بجمع الأسلحة القتالية مثل الدروع والتحصن بالسحر المثير وأكثر ما يميز لعبة الدن رينج هو إمكانية تطوير شخصيتك حسب طريقة لعبك كبناء قوة عضلية مثل المقاتل الحقيقي لتزداد قوة وتصبح محاربا قويا داخل القتال الشرس بالعبه ستجد أفكار مختلفة ومتجددة باستمرار تتقن السحر والقتال والمغامرة بشكل لن تجده في احدث الألعاب القتالية الأخرى. مغامرة جديدة بانتظارك مع أول لعبة elden ring ps4