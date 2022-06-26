نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل إي فوتبول 2022 Efootball pes 22 تعليق عربي للموبيل والكمبيوتر في المقال التالي
Efootball pes 22 إي فوتبول 2022 هي واحدة من ألعاب كرة القدم الشهيرة في جميع أنحاء العالم، نظرًا لما توفره من جودة رسومات ومؤثرات صوتية عالية، تمكنك من خوض المباريات والبطولة بأداء عالي بمفردك أو مع الأصدقاء، كما تتوفر إصداراتها لمختلف الأجهزة سواء الهواتف الذكية، أو أجهزة الكمبيوتر التي تم الأعلان عنها عام 1998 وكانت اللغة اليابانية هي اللغه الأساسية في اللعبة نظرا لجنسية الشركة المصممة للعبة وهي كونامي ثم أصبحت اللعبة تدعم جميع اللغات الأن إلي جانب نسخ مخصصة للموبيلات بجميع أنظمة التشغيل والتي تم الأعلان عنها في عام 2014 ونتعرف الأن علي طريقة تحميل إي فوتبول 2022 تعليق عربي للموبيل والكمبيوتر والمواصفات اللازمة لتشغيل اللعبة.
طريقة تحميل Efootball pes 22 تعليق عربي للموبيل
- في البداية تأكد من إتصال الهاتف بشبة الانترنت.
- ثم الدخول إلي متجر التطبيقات الخاص بنظام تشغيل الهاتف.
- بعد ذلك من صندوق البحث في الأعلي كتابة Efootball pes 22 وتبداء البحث.
- تظهر اللعبة في النتيجة الأولي داخل المتجر وتضغط علي أيقونة تثبيت.
- بعد تحميل اللعبة تقوم بإدخال البيانات المطلوبة وتبداء اللعب.
متطلبات تشغيل بيس 22 للكمبيوتر
إذا كنت ترغب في تحميل إي فوتبول 2022 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك يتوجب عليك التعرف على متطلبات التشغيل المتمثلة في الآتي:
الحد الأدنى
- ذاكرة: 8 جيجا بايت.
- نظام تشغيل: ويندوز 10.
- مساحة تخزين: حوالي 50 جيجا بايت.
المتطلبات الموصي بها
- مساحة تخزين: أكثر من 50 جيجا بايت.
- ذاكرة: 8 جيجا بايت.
- نظام تشغيل: ويندوز 10/11.
تحميل بيس 22 للكمبيوتر
تابع معنا الخطوات التالية لكي تتمكن من الحصول على إي فوتبول بيس 2022 والاستمتاع بها بدون مشاكل على جهاز الكمبيوتر.
- في البداية قم بتحميل اللعبة.
- أضغط على خيار (INSTALL STEAM).
- بعدها قم بتحميل (eFootball 2022 Settings).
- توجه إلى الملف الذي قمت بتحميله في الخطوة السابقة وأفتح.
- أضغط بعد ذلك على خيار (التالي) ثم (تثبيت).
- أفتح البرنامج بعد التثبيت.
- أضغط على خيار (إنشاء أكونت جديد).
- أملئ بياناتك في الخانات المتاحة.
- أضغط على خيار (متابعة).
- سيتم إرسال رسالة إلى بريدك الإلكتروني لتأكيد الحساب.
- أضغط على زر (متابعة) ثم سجل اسم المستخدم.
- بعدها أدرج الرقم السري مرتين والضغط على زر (انتهاء).
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