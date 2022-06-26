نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن! الحصول علي لعبة GTA: Liberty City Stories على جوالك الاندرويد أو الـIOS في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة GTA: Liberty City Stories ، استعد لكي تعود إلى الساحل الشرقي. فمع عودة لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories إلى الأجهزة المحمولة. مع مهام أقصر وبسيطة أكثر ومفهومة تصمم بشكل أكبر مع الأجهزة المحمولة مع أبتكار طريقة اللعب الخاصة بالجوال ووضعها في الاعتبار ، حيث تمت إعادة صياغة هذه المغامرة الشيقة في العالم المفتوح لنظام Android وذلك من خلال تحسينات رسوميات شاملة ، بالإضافة إلى عناصر تحكم باللمس متوازنة ومنصة متقاطعة وللمزيد من المعلومات حول اللعبة ومميزاتها و كيفية تحميل جراند ثفت أوتو للاندرويد فتابعونا.

لعبة GTA: Liberty City Stories

تبدأ لعبة جراند ثفت أوتو 5 بعد وقت طويل. حين يعود “توني سيبرياني” الرجل الحكيم السابق الموثوق به لعائلة ليون. كذلك يعود إلى منزله في مدينة ليبرتي بعد أن قضى الوقت في الاختباء لكي يتخفى ممن يحاولون أن يقتلوه. الآن أصبح رجلًا حراً يتجول في شوارع ليبرتي سيتي.

لعبة GTA: Liberty City Stories تظهر المدينة في حالة اضطراب. حيث تتنافس الكثير من العائلات المتحاربة على السيطرة على المدينة. كما تبدأ المدينة في تدمير ذاتها. وذلك في ظل موجات من الفساد السياسي والجريمة المنظمة. كذلك تهريب المخدرات والإضرابات النقابية في جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز. المدينة يملأها رجال مجرمون مختلون وأباطرة فاسدون أخلاقياً. بالإضافة إلى سياسيون ساخرون وحتى والدته. كل تلك الشخصيات تقف في طريقه بينما يحاول توني إخضاع المدينة لعائلة ليون.

مميزات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز

لعبة ROCK STAR GAMES الشهيرة. تمتاز بالعديد من المميزات التي سنطلعها عليكم في تلك المقالة. وقبل أن نسردها لكم. نود تذكيركم بأننا قد أطلعناكم على مميزات لعبة جراند ثفت أوتو 5 و لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و لعبة Grand Theft Auto: Vice city يمكنكم الإطلاع عليها في المقالات السابقة.

اللعبة تعتمد على شكل جديد عالي الدقة.

كذلك بالإضافة إلى فن الشخصيات وبناءها.

كما أن هناك إضاءة وظلال في الوقت الذي يخص العالم الحقيقي.

اللعبة تتميز بالعالم الأفتراضي للمحبين وبسلاستها الشخصيات وحركاتها في لعبة GTA: Liberty City Stories .

. كذلك هناك ضوابط في اللعبة لكي تعيد التوازن للعبة التي تعمل باللمس.

كما أنه يمكنك أن تحفظ السحابة عبر الأنظمة الأساسية Rockstar Social Club

كذلك هناك دعم في وحدة التحكم.

والآن نترككم مع كيفية تحميل لعبة gta 5 للاندرويد فتابعونا في الفقرة القادمة.

الحصول على لعبة grand theft auto liberty city stories

بعد أن أخبرناكم عن مميزات جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي ستوريز فسنطلعكم على الطريقة الآمنة لتحميل اللعبة دون مشاكل ولكن أولا يجب أيقاف بيانات الهاتف وفتح الواي فاي ثم :