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عمر شويل - جدة افضل استراتيجية لربح دولارات حقيقية من مشاهدة الإعلانات 2022 بطريقة مضمونة، نقدم لكم اليوم واحدة من أسهل الطرق في مجال ربح المال من الإنترنت وهي الربح من الضغط على الإعلانات، ونشارك معكم اليوم الاستراتيجية الأفضل والطريقة التي سوف تدر لك ربحاً جيداً على المدى الطويل. حيث تعتمد تلك الطريقة على تجميع رأس مال مجاني عن طريق النقر يومياً على الإعلانات، وبعدها سوف نستخدم رأس المال الذي حصلنا عليه في زيادة معدل الأرباح اليومية، ومع الوقت سوف تستطيع الحصول على ربح يومي من الانترنت دون مجهود يُذكر.

كيفية الربح من مشاهدة الاعلانات 2022

في البداية عليك العمل على ربح عملة الروبل من الضغط على الاعلانات وتحويل أموالك على محفظة Payeer، حيث أن تجميع عملة الروبل أكثر سهولة بكثير من تجميع الدولار، ولا تقلق فسوف يمكنك تحويل تلك العملات إلى دولارات فيما بعد من خلال المحفظة. تقدم مواقع عديدة خدمة ربح عملة الروبل عن طريق النقر على الإعلانات، كل ما عليك هو التوجه إلى الموقع ثم النقر على أيقونة REGISTER ثم إضافة الإسم بالكامل، إسم المستخدم، البريد الإلكتروني، تأكيد البريد الإلكتروني وتعيين كلمة المرور وتكرارها، ثم النقر على أيقونة Regist لاتمام عملية التسجيل.

يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني على الإيميل الخاص بك عن طريق موقع الربح من مشاهدة الاعلانات الذي قمت بتسجيل حساب به، وذلك حتى تفعيل الحساب الخاص بك داخل الموقع، بعدها قم بفتح الموقع مرة أخرى والنقر على log in، ثم إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور للتسجيل في الموقع. لكي تتمكن من تجميع النقاط وربح المال يتم النقر على أيقونة earn money خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 30 ثانية يمكنك ربح المال من النقر على إعلان واحد، كلما زادت مدة الإعلان زاد الربح، كما يمكنك الربح من إمكانية دعوة الأصدقاء لزيادة الأرباح بالإضافة إلى إمكانية ملء إستطلاعات للرأي مع الإعلانات لزبادة الربح.

استراتيجية الربح من الضغط على الاعلانات

الجميع يقوم بمشاهدة الاعلانات يوميا وتجميع مبلغ بسيط وفي النهاية يصيبه الملل ويبتعد عن مجال الربح من الانترنت، ولكن إذا كنت تريد تحقيق ربح حقيقي جيد على المدي الطويل بدون مجهود كبير تابع معنا الخطوات التالية. قم في البداية بتجميع عملة الروبل في محفظتك وتحويلها إلى دولارات، وذلك عن طريق الاشتراك في عدة مواقع لربح المال من الضغط على الاعلانات. سوف يلزمك شهر من العمل اليومي لمدة ساعة تقريباً لتجميع 25 دولار على محفظة بايير.

الخطوة التالية هي الاشتراك في المواقع الشهيرة للربح من مشاهدة الاعلانات والتي يكون الربح فيها بالدولار وليس الروبل، وبعد العمل على تلك المواقع عدة أيام والنقر يومياً على الاعلانات قم بشراء عدد من الريفيرال على كل موقع، استخدم المبلغ الموجود على محفظتك لشراء الأصدقاء على المواقع الجديدة التي تدفع بالدولار، وبتلك الطريقة سوف يزيد معدل ربحك الشهري وقد يصل إلى 100 دولار أسبوعياً، وكلما قمت بشراء الريفيرال كلما زاد معدل الربح من الإنترنت في مواقع الضغط على الاعلانات.