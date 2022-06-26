هواوي تطلق إصدارا جديدا من هاتف الجيب القابل للطي Huawei P50 Pocket

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 07:33 مساءً - أصدرت شركة هواوي Huawei الصينية العملاقة لتصنيع الهواتف الذكية، الإعلان التشويقي الرسمي لمؤتمرها القادم في 4 يوليو المقبل، حيث يكشف الإعلان عن أن الشركة ستطلق نسخة ملونة جديدة من هاتف الجيب القابل للطي Huawei P50 Pocket في هذا الحدث.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، توضح الصورة الترويجية الرسمية، أن هاتف هواوي القابل للطي P50 Pocket، سيحصل على إصدار جديد يحتوي على طبقة خلفية مصنوعة من الجلد، ومع ذلك، فإن هذا الطراز سيأتي باللون الرمادي المائل للبنفسجي.

وفيما يتعلق بالتصميم، فإن هاتف هواوي P50 Pocket هو بلا شك أفضل هاتف ذكي قابل للطي يتم إطلاقه خلال عام 2021، حيث يأتي بتصميم قابل للطي أكثر إحكاما، فبعد طي هذا الجهاز يكون حجم لجهاز مثل مرآة المكياج العادية التي تستخدمها الفتيات مما يسهل وضعه في الجيب.

هاتف الجيب القابل للطي Huawei P50 Pocket

وفي الجزء الخلفي، يستخدم هذا الجهاز وحدة كاميرا "تشبه مجهر" إلى جانب إعداد كاميرا ثلاثية، على الجانب الأمامي، يأتي هاتف هواوي P50 Pocket، بشاشة مرنة من نوع OLED، بقياس 6.9 بوصة، بدقة 442 بكسل لكل بوصة و 1.07 مليار لون ومجموعة ألوان كبيرة P3، يدعم هذا الهاتف الذكي الرائد أيضا معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات فائق اللمس 300 هرتز.

هواوي P50 Pocket هاتف ذكي قابل للطي

يضم هواوي P50 Pocket، شاشة ثانوية خارجية صغيرة الحجم تسمى "الشاشة الخارجية الذكية"، تدعم هذه الشاشة الثانوية مجموعة متنوعة من السمات المخصصة وبطاقات HarmonyOS العامة، وعلاوة على ذلك، تدعم هذه الشاشة التي تأتي بقياس 1 بوصة أيضا عرض الإشعارات والوقت والتاريخ، واستخدامها كشاشة عند التقاط صور سيلفي بالكاميرا الرئيسية.

وسيعمل الإصدار المرتقب من هاتف هواوي P50 Pocket بمعالج كوالكوم القوى من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

وسيأتي هاتف هواوي القابل للطي P50 Pocket، بكاميرا خلفية ثلاثية موضوعة داخل جزيرة دائرية الشكل، بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل.

وسيحوي هواوي P50 Pocket، بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويتوفر الإصدار الصيني من الهاتف مقابل سعر 1412 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 26 ألفا و500 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 256 جيجابايت.