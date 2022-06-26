انت الان تتابع خبر شدات ببجي موبايل..تعرف على أفضل الطرق لشحنها للفوز بالمعارك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المعروف أن شدات ببجي موبيل هى مفتاح الفوز في لعبة ببجي موبيل؛ وبدون الشدات تكون فرص اللاعب تكون ضعيفة في الاستمرار باللعبة؛ لذلك يجب التعرف على أفضل الطرق لشحن شدات ببجي؛ حيث أصبحت لعبة ببجي موبيل؛ الأفضل في قائمة الألعاب القتالية؛ لأنها تعطي للاعب محاكاة حقيقية لساحة القتال؛ وكيفية البقاء على قيد الحياة؛ وغيرها من الأمور التي تساعد على الفوز في النهاية.

شحن شدات ببجي موبايل

هناك العديد من الطرق تستخدم في شحن شدات ببجي موبايل منها ما يلي:

شحن شدات ببجي عن طريق الموقع الرسمي

ويتم عن طريق الأتي:

1- الدخول على موقع ببجي الرسمي.

2- تسجيل الدخول على موقع ببجي الرسمي.

3- اختيار عدد الشدات المراد شحنها.

4- تسجيل رقم ID الخاص بك وهو الرقم المعروف لكل لاعب.

5- اختيار أفضل وسيلة للدفع؛ ثم الدخول على الحساب الخاص بك لمعرفة هل وصلت الشدات أم لا.

شحن شدات ببجي من بطاقات جوجل بلاي

ويتم شحن شدات ببجي من بطاقات جوجل بلاي عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

1- الدخول على إعدادات لعبة ببجي موبايل الخاصة بك.

2- الضغط على الشدات.

3- اختيار طريقة الدفع جوجل بلاي.

4 – تحميل عدد الشدات المراد شحنها.

5- الدخول على الحساب الخاص بك لمعرفة هل وصلت الشدات أم لا.