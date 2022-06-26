اشحن 4000 شدة.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 بأحدث طريقة  للشحن pubg mobile

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لعبة ببجي من المعروف أنها من الألعاب الإلكترونية التي احتلت المراكز الأولى في الشهرة حول العالم، ويرجع ذلك لوجود العديد من الإصدارات منها التي تتناسب مع طبيعة استخدام الألعاب في مختلف بلدان العالم، وسنجد أن تلك اللعبة أكثر انتشارا في الصين والوطن العربي والكثير من الدول الأوروبية كما تم انشار الكثير من الجيمز لتلك اللعبة والذي يعرضون الآلاف الفيديوهات وبشكل يومي من أجل تجربة تلك اللعبة، وذلك سبب انتشارها بنسبة كبيرة حول العالم، ومن هنا بدأ التساؤل عن كيفية الحصول على الشدات مجانا بسهولة دون الحاجة لدفع الأموال.
طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 pubg mobile
هناك الكثير من المزايا والامتيازات التي حصل عليها لاعبي لعبة ببجي في كل مكان بالعالم، ومن أهمها:
- أولا: إن اللعبة تدعم خاصية حماية الأصدقاء وإعادتهم للحياة عند خسارتهم في أي مستوى من مستويات اللعبة.
- ثانيا: تتيح هذه اللعبة للاعب إمكانية الحصول على المال والذهب وموارد أخرى غير محدودة في كل مستوى منها.
- ثالثا: يحصل اللاعب في هذه اللعبة على ترقيات مجانية عند الصعود إلى المستويات العليا باللعبة سواء كان يلعب بمفرده أو مع باقي الأصدقاء.
- تتيح هذه اللعبة إنشاء مجموعة والانضمام إليها واختيار مواقع اللعب من خلال قيادة المجموعة للحصول على الإثارة والمتعة معاً.
- تتيح هذه اللعبة الدردشة مع لاعبين في مختلف دول العالم، مما يجعلك تقوم بعمل صداقات مع الكثير من الأشخاص.
طريقة الحصول على شدات مجانية من ببجي
لكي يحصل اللاعب على شدات مجانية في هذه اللعبة يجب عليه أن يقوم بتحميل النسخة الأصلية من اللعبة من على المتجر الموجود على هاتفه، حيث منها يتم إتاحة للاعب إمكانية الحصول على كبير جدا لا يمكن تحديده من الشدات، وذلك باعتبار إناه أحد جائز اللعبة، كما يمكن الحصول على شدات ببجي من خلال القيام بالآتي:
- فتح اللعبة على جهازك المحمول أو جعاز الكمبيوتر على حسب النسخة المتوفرة لديك.
- ثم تقوم بتسجيل الدخول عبر اللعبة بـ id والرقم السري لك.
- ومن بعدها يتم اختيار شخصية لعمل حسابك سواء كانت شخصية رجل أو فتاة.
- ومن بعدها ستلاحظ إضافة بعض الشدات لك لتجربتك اللعبة في أول مرة، ويمكنك بعدها الشحن من أجل الحصول عليها أو انتظارها إضافتها كهدية لك.
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