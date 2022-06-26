نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن كوينزات لعبة أي فوتبول بيس 2022 efootball pes في 10 دقائق فقط مميزات اللعبة الإصدار الحديث في المقال التالي
لقد تم إصدار تحديثات خاصة بلعبة أي فوتبول بيس 2022 efootball pes لذلك يتساءل العديد من عشاق أي فوتبول بيس عن كيفية شحن كوينزات اللعبة أو الحصول عليها مجانا، وتساعد كوينزات اللعبة على إضافة خدمات عديدة للاعبون حتى يتم الحصول على بطولات جديدة ويتم شراء اللاعبين وفتح بكدجات عن طريق استخدام الكوينزات.
طريقة شحن كوينزات لعبة أي فوتبول بيس مجانا
هناك العديد من الطرق للحصول على كوينزات لعبة أي فوتبول بيس 2022 وتساعد تلك الكوينزات على الارتقاء في مستويات اللعبة وتتكون اللعبة من ١٠ مستويات ويجب الحصول على النقاط للانتقال إلى مستوى أعلى ويتم الحصول على الكوينزات عن طريق القيام بالخطوات الأتية:
- أولا: يجب تحميل لعبة أي فوتبول بيس 2022 على الهاتف الخاص بك من خلال جوجل بلاي على الأندرويد أو من خلال أبل ستور على الآيفون.
- ثانيا: ثم يتم فتح اللعبة وعمل حساب خاص عليها أو ربطها بحساب جوجل.
- ثالثا: كما تقوم اللعبة بإعطائك هدايا وذلك عن طريق تسجيل الدخول يوميا على اللعبة ويمكن شحن كوينز اللعبة كل أسبوع حيث يمكنك الحصول على ٣٠٠ كوينز ويمكن شراء اللاعبين وفتح بكدجات عن طريق تلك الكوينزات.
طريقة شحن كوينزات لعبة أي فوتبول بيس بطريقة مدفوعة
يتم استخدام الطريقة المدفوعة للحصول على كوينزات لعبة أي فوتبول بيس 2022 بطريقة سريعة ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- أولا: يتم الدخول على لعبة أي فوتبول بيس 2022.
- ثانيا: ثم يتم الضغط على المتجر الرسمي بشحن الكوينز وهو shop.
- ثالثا: وبعد ذلك يتم اختيار عدد الكوينزات التي ترغب بشرائها وطريقة الدفع الخاصة بك وسوف يتم وضع الكوينزات في حسابك على اللعبة.
مميزات تحديث لعبة أي فوتبول بيس 2022
هناك العديد من المميزات التي تتمتع بها لعبة إي فوتبول بيس 2022 efootball pes في التحديث الجديد وهي:
- تم إضافة اللغة العربية إلى اللغات الموجودة.
- تم إضافة الفرق العربية إلى اللعبة.
- تم السماح للمدربين بالانتقال بين الفرق.
- تم زيادة عدد الفريق الواحد وعدد اللاعبين.
- تم إضافة عدد من الدوريات التي تشبه الدوري الإيطالي.
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