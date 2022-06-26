دائمًا ما نجد أن شركة اتصالات تقوم بتوفير كافة الخدمات المميزة لعملائها، وهذا الأمر جعلها واحدة من ضمن أفضل الشركات، فهناك خدمة مميزة تسهل على عملاء اتصالات معرفة الرصيد المتبقي إليهم بشكل مجاني، وبناء على ذلك نجد أن هناك بحث مستمر بخصوص طريقة الاستعلام عن الرصيد اتصالات، وهذا ما سنقوم بسرده داخل هذا المقال.

الاستعلام عن الرصيد اتصالات

إليكم أبرز الطرق الخاصة بالاستعلام عن رصيد اتصالات بالشكل الآتي:

يمكن لنا معرفة الرصيد المتبقي اتصالات بصورة مجانية، وذلك عن طريق تطبيق MY ETISALAT، فكل ما علينا الحصول عليه عبر جوجل بلاي.

وكي نتعرف على الرصيد المتبقي، فعلينا استخدام ذلك الكود: #5*558*.

وهناك طريقة أخرى لمعرفة الرصيد المتبقي بعد إجراء المكالمة، فكل ما علينا إرسال رسالة نصية فارغة على ذلك هذا الرقم 7310، فسوف يتم تفعيل استخدام خدمة معرفة الرصيد بعد إجراء كل مكالمة.

وفي حال رغبة العميل في إلغاء تلك الخدمة، فعليه أن يقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم 1، وذلك من خلال هذا الرقم الآتي: 7310.

وعندما يرغب العميل في تغيير النظام الخاص بالمكالمات لديه، فعليه التواصل مع ذلك الرقم الآتي: 555.

وكي يقوم العميل بتجديد باقة النت الشهرية المقدمة من اتصالات، فعليه إدخال ذلك الكود: 5#*558*، ولإلغائها يقوم بإدخال ذلك الكود: 1357#*566*.

كما وجدنا أن هناك كود معين لتجديد باقة مكالمات اتصالات قبل الوقت المحدد لها، وهذا هو الكود المخصص لتلك العملية، 2#*851*.

كود معرفة الرصيد المستلف من اتصالات

قامت شركة اتصالات بتوفير كود معين لمعرفة الرصيد المستلف، وإليكم أبرز تلك الأكواد بالشكل الآتي:

كي نتعرف على الرصيد المستلف، فعلينا استعمال ذلك الكود: #911*.

أو يمكنا استخدام ذلك الكود: #558*3*، لمعرفة الرصيد الذي تم استلافه دون أن يتم سداده.

ومن خلال ذلك الكود أيضًا #240*، يمكن لنا معرفة الرصيد المستلف بكل سهولة.

إلى هنا نكون قد ذكرنا لكم كافة المعلومات التي تخص طريقة الاستعلام عن الرصيد اتصالات، ومن الملاحظ أن كافة الخدمات التي دائمًا ما تطلقها هذه الشركة دائمًا ما تنال إعجاب وتقدير العملاء، فكل ما علينا أخذ كل كود استعلام عرضناه داخل هذا المقال في عين الاعتبار.