دائمًا ما يتم تداول طريقة الاستعلام عن باقة الانترنت اتصالات داخل محركات البحث من جانب عملاء هذه الشركة، فهناك غموض متواجد بخصوص إيجاد طريقة بسيطة تخبر العميل بأن باقته على وشك الانتهاء ليقوم بتفعيلها، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

الاستعلام عن باقة الانترنت اتصالات

يمكن لأي عميل أن يستعلم عن باقة الإنترنت اتصالات بكل سهولة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، وإليكم الخطوات الخاصة بتلك العملية بالشكل الآتي:

في بداية الأمر يتوجه العميل إلى الصفحة الرسمية للشركة عبر الإنترنت، وذلك عن طريق موقع اتصالات الرسمي.

ومن بعدها يقوم بالذهاب على أيقونة تسجيل الدخول.

وهنا تأتي خطوة إدخال البيانات الخاصة بحساب العميل، ومن بعد كتابتها بالصورة الصحيحة، فيقوم بالذهاب على أيقونة استمرار.

وبعدها سيظهر أمام العميل كافة التفاصيل التي تتعلق بباقة الإنترنت الخاصة به والذي قام بالاستعلام عنها.

وعلى الجانب الآخر نجد أن العميل يمكنه الاستعلام عن باقة الإنترنت المقدمة من شركة الاتصالات، وذلك من خلال الحصول على تطبيق My Etislat من جوجل بلاي بكل سهولة.

كود الاستعلام عن باقة الإنترنت اتصالات

على كل عميل استعمال ذلك الكود: *566*5#، وذلك بهدف معرفة باقة إنترنت اتصالات.

وبعدها سيتلقى العميل رسالة نصية تحتوي على كافة البيانات التي تتعلق بباقة الإنترنت المشترك بها.

وفي حال رغبة العميل تجديد باقة الإنترنت لديه، فعليه أن يقوم باستخدام ذلك الكود: *558*5#.

وكي يقوم العميل بالاشتراك في باقة سوبر كونكت المقدمة من شركة الاتصالات، فعليه استخدام ذلك الكود: *22*13#.

وفي حال رغبته بإلغاء الاشتراك في باقة سوبر كونكت، فعليه استخدام ذلك الكود: *22*77#.

وعندما يريد العميل بتجديد باقة الإنترنت التي مشترك بها، فعليه استخدام ذلك الكود: *556*121#.

وفي الختام نكون قد ذكرنا أكثر من طريقة تدور حول الاستعلام عن باقة الإنترنت اتصالات سواء باقة إنترنت منزلي أو باقة شهرية، ومن الملاحظ أن شركة اتصالات دائمًا ما تقوم بتوفير أكثر من خدمة مميزة تسهل الكثير من الأعباء على عملائها، وهذا السبب جعل هذه الشركة ضمن أنجح شركات الاتصالات.