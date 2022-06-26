دائمًا ما يشعر الكثير من مستخدمي سناب شات من الضيق والحيرة بسبب فقدهم لحسابهم على هذا التطبيق، وبسبب عدم تذكرهم لكلمة المرور الخاصة بهم، لكننا سنقوم بإزالة ذلك الضيق، وذلك من خلال عرضنا التفصيلي لطريقة استرجاع حساب سناب شات داخل هذا المقال.

استرجاع حساب سناب

تتم عملية استرجاع حساب سناب من خلال استم المستخدم، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المستخدم بفتح تطبيق سناب شات على هاتفه، ومن ثم يقوم بتسجيل دخوله، وذلك من الدخول تسجيل الدخول في Snapchat

وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال اسمه، ويقوم بعدها بتسجيل رقم المرور الخاص به، فيجب أن ينتبه المستخدم بأن يقوم بإدخال نفس رقم المرور الذي كان يقوم باستعماله في حسابه السابق.

ومن بعدها يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم يقوم بالضغط على كلمة نعم بأنه يريد استعادة حسابه، ويقوم بعدها بالذهاب على أيقونة موافق.

وبعد دقائق سيقوم تطبيق سناب شات بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم يخبره بتأكيد عملية استرجاع حسابه بالشكل المطلوب.

طريقة استرداد حساب سناب شات بدون إيميل

تتم طريقة استرداد الحساب بدون إيميل عن طريق اتباع سلسلة من الخطوات التالية:

يقوم المستخدم في بداية الأمر بالتوجه إلى الصفحة الخاصة بتسجيل دخول سناب شات عن طريق أحد متصفحات الويب، وذلك عبر الموقع الرسمي Snapchat

ومن بعدها يقوم المستخدم بإدخال اسمه وكلمة المرور الخاصة به داخل مربع البيانات المخصص لذلك.

وفي حال إن كانت البيانات خاطئة، فيقوم المستخدم بالذهاب على أيقونة نسيت كلمة المرور.

فيتم بعدها إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم في حال عدم تذكره لحسابه.

وبعدها يقوم بتحديد رمز الدولة الذي يقيم بها المستخدم.

وسيتم إرسال رسالة نصية عبر هاتف المستخدم تضمن كود التحقق، فيتم إدخاله داخل مربع البيانات.

ويقوم بالذهاب بعدها على خيار تفعيل، وسيتم استرجاع الحساب بالشكل المطلوب.

إلى هنا نكون قد ذكرنا لكم أكثر من طريقة مختلفة تخص استرجاع حساب سناب شات، فكل ما علينا فعله هو الالتزام بكل خطوة قد ذكرناها داخل هذا المقال، كي نتمكن من استرجاع حسابنا بصورة سهلة وسريعة.