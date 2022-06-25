انت الان تتابع خبر لعشاق الالعاب.. تصميم ومواصفات هاتف أسوس ROG Phone 6 الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة “أسوس” Asus العالمية عن أحدث منتجاتها فى السوق والذى يأتي تحت اسم Asus ROG Phone 6 ، وأظهرت التسريبات التي تمت إضافتها إلى منصة TENAA، التصميم الذي سينطلق به هاتف الألعاب القادم من أسوس ROG Phone 6، الذي من المقرر الإعلان عنه بشكل رسمي في 5 من يوليو المقبل.

مميزات هاتف أسوس Asus ROG Phone 6 لعشاق الجيمنج

و قد اظهرت تسريبات تحفة “أسوس” Asus مميزات تصميم الكاميرا في الجزء الخلفي من الهاتف، والتي ستأتي بحجم أكبر، ومن المحتمل أن تتضمن إحدى الكاميرات عدسة فائقة الإتساع، والتي تأتي باللون الأزرق، وعلى ما يبدو أن هناك عدسة كاميرا ثالثة مما يشير إلى أن الهاتف سيأتي مزودا بإعداد كاميرا خلفية ثلاثي العدسات.

بالاضافة الى إحتواء هاتف “أسوس” Asus الجديد على شاشة ثانية على ظهر الجهاز، مما يشير إلى وجود شاشة ثانوية في الخلف على غرار إصدار أسوس السابق ROG Phone 5 Ultimate، ولكن سيحصل هاتف ROG Phone 6 على شاشة بحجم أكبر.

ومن المقرر ان تدعم “أسوس” Asus هاتفها الجديد ، بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها كبيرة تبلغ 16 جيجابايت ، وياتي ببطارية عملاقة تبلغ قوتها 6000 مللى أمبير قي الساعة، تعمل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.