انت الان تتابع خبر ينافس تيليجرام.. واتساب يختبر ميزة “إيموجي القلب النابض” جديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منصة “واتساب” إنها تعمل على إختبار ميزة “إيموجي القلب النابض” الجديدة ، ووفقا لما ذكره موقع “Wabetainfo” المتخصص في رصد تحديثات واتساب، أطلقت خدمة الدردشة الاجتماعية إيموجي كبيرا للقلب النابض في شهر يناير الماضي، لمستخدمي الإصدار التجريبي على أجهزة آيفون، ولكن لأسباب غير معروفة، قام WhatsApp بتعطيل الميزة بعد بضعة أسابيع من الاختبار على نسخة iOS.

مميزات ميزة واتساب الجديدة

والجدير بالذكر ان المنصة الاشهر فى عالم مواقع التواصل “واتساب” تخطط لتحسين كل الرموز التعبيرية للقلب من خلال تقديم الرسوم المتحركة المعتادة المستخدمة بالفعل للرموز التعبيرية للقلب الشائعة، وهي من أبرز المزايا الأكثر استخداما على منصة تيليجرام.