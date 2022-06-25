نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل Efootball pes 22 إي فوتبول بيس 22 تلعيق عربي للموبيل في المقال التالي
Efootball pes 22 إي فوتبول بيس 22 من ألعاب كرة القدمة الشهيرة التي يفضلها الكثير من المستخدمين من جميع أنحاء العالم، بفضل ما توفره من تجربة لعب فريدة للغاية تمكنك من محاكات أشهر لاعبين كرة القدم وخوض المباريات والبطولات مع الأصدقاء سواء في وضع الاتصال بالإنترنت أو بدونه وظهرت اللعبة لأول مرة عام 1998 علي منصات بلاي ستشيشن ثم تم تطوير اللعبة لتعمل علي منصات أكس بوكس وويندوز إلي أن تم إصدار نسخخ مخصصة للموبيلات في عام 2014 وتعتبر إي فوتبول بيس 22 من أشهر العاب كرة القدم حاليا إلي جانب لعبة فيفا التي تصدر من جانب EA Sport، وفيما يلي سنعرض لكم المزيد من المعلومات حول تلك اللعبة لذا تابع معنا.
لعبة Efootball pes 22
قامت شركة كونامي اليابانية بطرح بيس 22 في أبريل الماضي لكلًا من أجهزة الإكس بوكس والبلايستيشن واجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، لإضافة العديد من التحديثات على النسخة السابقة بما في ذلك:
- إتاحة خاصية إضافة فريق الأحلام وبالتالي يمكن للاعب تكوين فريقه الخاص والمنافسة بقوة.
- حدثت الشركة ميزة اللعبة عبر الإنترنت لجعل الخادم أقوى والرفع من أدائه.
- توفير العديد من الدوريات بما في لك الدوري الاسباني، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإيطالي والإنجليزي.
- الرفع من جودة الجرافيك والمؤثرات الصوتية لتصبح شديدة الوضوح.
مميزات لعبة بيس 22
تحمل اللعبة في جعبتها الكثير من المزايا التي تفسر الإقبال الشديد عليها من محبي كرة القدم، حيث تتمثل تلك المزايا في:
- الجرافيك العالي للغاية الذي سيشعرك بأنك داخل مباراة كرة قدم حقيقية، والاستمتاع بالتفاصيل الدقيقة مثل شكل الملاعب وملامح اللاعبين.
- الموسيقة التصوير مماثلة للحقيقة كما يمكنك اختيار الموسيقى المفضلة لديك للاستماع بها أثناء المباريات.
- إتاحة إمكانية اختيار الملعب بكل حرية.
- تأتي بلوحة تحكم بسيطة للغاية وغير معقدة.
- تدعم العديد من أنظمة التشغيل بما في ذلك الويندوز والأندرويد والبلايستيشن.
طريقة تحميل Efootball pes 22 للموبيلات
- أولا التأكد من إتصال الموبيل بشبكة الانترنت.
- ثم التوجهه إلي متجر التطبيقات جوجل بلاي أو أبل ستور.
- من صندوق البحث في الأعلي كتابة أسم اللعبة Efootball pes 22.
- ثم تقوم بالضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بجانب اللعبة في النتائج.
- بعد تحميل اللعبة تقوم بفتحها وإدخال البيانات المطلوبة.
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