نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استبدال الكود فري فاير لاستبدال المكافئات من موقع Garena واحدث اكواد 2022 Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر موقع قارينا هو موقع استبدال الكود فري فاير الرسمي وذلك لاستبدال المكافئات من موقع Garena وهذا للحصول السريع على عدد كبير ولا نهائي من المكافئات والهدايا وأيضا عدد لا نهائي من الجواهر والتي تعمل على منحها هذه الكودات للاعب اذا قام بعملية الاستبدال هذه بالطريقة الصحيحة، حيث تتكون اكواد الاستبدال هذه من عدد من بعض الرموز والتي تحمل كل منها حروف وأرقام تكون بعدد 12 من هذه الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام أيضا، وتعمل عملية الاستبدال هذه على تمكين اللاعب من مزايا متعددة وكثيرة.

موقع استبدال الكود فري فاير

يمكن للاعب Free Fire من خلال استعمال موقع غارينا الرسمي Garena أن يقوم بعملية استبدال الاكواد تلك والتي تعمل على تسليح اللاعب بعدد من المعدات الحربية النادرة، والتي تعمل من اجل الفوز السريع في اللعبة والقضاء على كافة الأعداء والمقاتلين الذين يريدون الفتك باللاعب طوال مدة اللعبة التي تعتمد على الحرب والقتال، حيث تمثل عملية إستبدال الكودات اهم العمليات التي يسعى إليها اللاعب وذلك للحصول علي المكافئات الكثيرة والهدايا والكثير من المميزات الأخري.

موقع استبدال الكود فري فاير القديم

أن مركز جرينا للعبة هو موقع استبدال اكواد فري فاير القديم وهو المركز الرئيسي والرسمي للعبة الذي يمنح اللاعبين الكثير من المزايا، وللحصول علي ذلك يجب إتباع طريقة أمنه وذلك بعدد من الخطوات وهما:

اولا الدخول الى هذا الموقع الرسمي وهو قارينا فري فاير.

ثم التسجيل بعد ذلك في الموقع عن طريق حسابات اللاعب في الفيسبوك او جوجل البحثي.

القيام بنسخ للكود المراد استبداله ولصقه في المربع الخاص به في مركز جارينا.

ثم الضغط بعد ذلك على ايقونة الاستبدال ثم اختيار الموافقة.

ومن ثم سوف تظهر لك المكافئات التي قمت بالفوز بها.

اكواد Free Fire غير مستعملة

يتمكن جارينا من حل العديد من المشكلات التي قد تواجه اللاعب في لعبة فري فاير 2022 باعتباره الموقع الرسمي للعبة، ومن الكودات التي يمكن استبدالها مايلي:

كود FV48 HU76 TSRF، كود F187 6TGW 34HY.

ثم أيضا كود G4B5 TJGS RE8D، كود EH5N 6M78 OU98.

كود SXQ2 DR3T 4G5S، كود F78K M9L8 LO0O.

ثم أيضا كود L618 YHG5 JK16، كود 372D RED9 SXC1.

فري فاير كود عربي يعطيك جواهر

يعمل مركز غارينا فري فاير على منح الكثير من الجواهر للاعب وذلك عن طريق الشحن عبر الموقع، اذا يعلن قارينا في هذا الصدد عن عدد من العروض التي تعمل في إطار حصول اللاعب على جواهر أضافية بالطريق الرسمية عن طريق شراء عدد من الجواهر بالصورة الرسمية للشراء المتمثلة في احد الطرق المعلنة في الموقع من رصيد اللاعب في الجوال او ما يمتلك من فيزا بنكية.