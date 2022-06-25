Poco F4 5G أحدث هواتف شركة بوكو | مواصفات ومميزات الهاتف

Poco F4 5G أحدث إصدارات شركة بوكو التابعة لشركة Xiaomi الصينية من الهواتف الذكية لهذا العام. حيث أعلنت الشركة بالأمس عن إطلاق هاتفين ضمن سلسلتين مختلفتين وهما هاتفي Poco F4 5G و Poco x4 Gt. والجدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت من قبل منذ فترة عن إطلاق هواتف أخري ضمن نفس السلسلة وهما هاتفي : Poco F4 Gt ، وأيضاً الإصدار السابق Poco F3. يأتي الهاتف مع مواصفات مشابهة إلي حد كبير مع مواصفات الاصدار السابق كما يظهر في المعالج Snapdragon 870 ، أو الشاشة الـAmoled مع نفس معدل التحديث 120 هيرتز. إلا أنه تظهر بعض الاختلافات بين الهاتفين كما في نظام الكاميرات والذي تم تحسينه عن ذي قبل ، مع اداء الهاتف بشكل عام أصبح افضل بفرق ملحوظ. وفيما يلي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Poco F4 5G الجديد.

مواصفات هاتف Poco F4 5G :

‌يتوفر الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 195 جراماً.‌

كما يأتي بخامات تصنيع في الظهر من الزجاج بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن الهاتف لا يأتي مع دعم وجود مدخل إضافي لكارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة مساحة التخزين المتوفرة بالهاتف.‌

الهاتف أيضاً يأتي مع شهادة رسمية لمقاومة الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP53.‌

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.67 إنش ، وتتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش.‌

بحجم 6.67 إنش ، وتتوفر بجودة مع دقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش.‌ تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1300 شمعة ، لتوفير إضاءة كافية ووضوح محتوي الشاشة غي أشعة الشمس.‌

كما تتوفر أيضاً بدعم خاصية HDR10+ و Dolby vision ، لتوفير درجة وضوح أكبر لمحتويات الشاشة.‌

و ، لتوفير درجة وضوح أكبر لمحتويات الشاشة.‌ كما تتوفر الشاشة مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 ، والتي تتيح تجربة مميزة في الألعاب أو مشاهدة الأفلام والمسلسلات.‌

الشاشة كذلك تأتي مع دعم معدل تحديث عالي يصل إلي 120 هيرتز ، ليوفر للشاشة سهولة وسرعة في الحركة والتنقل بين وداخل التطبيقات.‌

كذلك تتوفر شاشة الهاتف مع استجابة لمس تصل إلي 360 هيرتز ، توفر سرعة استجابة أفضل للحركة علي الشاشة.‌

شاشة الهاتف تأتي أيضاً مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، للحماية ضد الخدش أو الكسر.‌

الأداء :

كما أن الهاتف متوفر مع وجود أحدث إصدار لنظام التشغيل Android 12 ، بالإضافة إلي واجهة مستخدم شاومي الجديدة والخاصة MIUI 13 for POCO.

، بالإضافة إلي واجهة مستخدم شاومي الجديدة والخاصة ‌يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 870 5G ، يتوفر مع دقة تصنيع 7 نانو متر.‌

، يتوفر مع دقة تصنيع 7 نانو متر.‌ المعالج يعمل بثمانية أنوية : الأولي والأقوي تأتي من نوع Kryo 585 prime ، وتعمل بتردد يصل إلي 3.2 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي 3.2 جيجا هيرتز.‌ مع وجود ثلاثة أنوية أخري من نوع Kryo 585 Gold ، تعمل بتردد يصل إلي 2.42 جيجا هيرتز.‌

، تعمل بتردد يصل إلي 2.42 جيجا هيرتز.‌ أما عن الأربعة الأخري المتبقية فتتوفر من نوع Kryo 585 Silver ، مع تردد أقل يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، مع تردد أقل يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌ كما يحتوي الهاتف علي معالج رسوميات GPU خاص بشركة Qualcomm وهو Adreno 650.

وهو ‌الهاتف متوفر في إصدارين فقط من مساحة التخزين المتوفرة وهما كالتالي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

أيضاً مع إمكانية إضافة 2 جيجا رام إضافية يتم استغلالها من المساحة الداخلية ، وذلك من إعدادات الهاتف.‌

كذلك يأتي الهاتف مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 السريع ، مع رامات من النوع السريع أيضاً LPDDR5 لتوفير سرعة في عرض البيانات.

كاميرا هاتف Poco F4 5G :

‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 20 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

كما يأتي الهاتف مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، مع دعم خاصية OIS للتثبيت البصري وخاصية الـPDAF.‌

للتثبيت البصري وخاصية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra wide بزاوية تصوير واسعة 119°.‌

بزاوية تصوير واسعة 119°.‌ أخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم في التصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

يوجد أيضاً أسفل الكاميرات فلاش من نوع ليد ، مع دعم الكاميرات لتصوير Panorama مع خاصية الـHDR.‌

مع خاصية كذلك الهاتف يتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

يتوفر أيضاً بدعم التصوير FHD بدقة 1080 بكسل مع معدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Poco F4 5G الجديد مع سماعات خارجية من نوع Stereo Speakers ، توفر تجربة مميزة واضحة وعالية.‌

الجديد مع سماعات خارجية من نوع ، توفر تجربة مميزة واضحة وعالية.‌ لكن لا يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف أيضاً بدعم خاصية NFC ، وذلك قد يختلف في بعض النسخ المتوفرة في الأسواق.‌

، وذلك قد يختلف في بعض النسخ المتوفرة في الأسواق.‌ يدعم أيضاً مستشعر الـIR Blaster ، للتحكم في الأجهزة الإلكترونية من الهاتف.‌

، للتحكم في الأجهزة الإلكترونية من الهاتف.‌ ولا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف موجودة في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه Face ID.‌

كما أن الهاتف متوفر بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : الجيروسكوب ، التقارب ، البوصلة ، والتسارع أيضاً.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 38 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 38 دقيقة فقط.‌ مدخل الشحن المتوفر بالهاتف يأتي أيضاً من نوع Type C 2.0 ، يتوفر بدعم خاصية OTG.‌

، يتوفر بدعم خاصية كذلك الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، الفضي ، والأخضر.

سعر هاتف Poco F4 5G :