نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مغامرة جديدة بانتظارك مع أول لعبة elden ring ps4: التي تم الكشف عنها من BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT INC في 21 يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مغامرة جديدة بانتظارك مع أول لعبة ELDEN RING و التي تم الكشف عنها من BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT لأن يمكن الآن مشاهدة كشف اللعب الذي طال انتظاره عن ايلدن رينج ELDEN RING ، ولأنه هو عنوان الخيال الكبير Action-RPG الذي طورته FromSoftware Inc. وأنتجته BANDAI NAMCO Entertainment Inc.!

وتم إطلاق ELDEN RING في 21 يناير 2022 لأجهزة PlayStation 5 و PlayStation 4 و Xbox Series X | S و Xbox One والكمبيوتر الشخصي عبر STEAM. كما تدعم اللعبة Smart Delivery على وحدات تحكم Xbox بالإضافة إلى ترقية مجانية إلى PS5 للاعبين الذين يشترون إصدار PS4.

الآن انغمس في مغامرة مثيرة وحدد مصير عالم شاسع مليء بالمكائد والقوة. حارب أعداء أقوياء مع قتال المشاجرة المميز من FromSoftware واكتشف مجموعة واسعة من الإستراتيجيات المبتكرة التي أصبحت ممكنة بفضل طريقة لعب الأكشن-آر بي جي المفتوحة من ELDEN RING.

elden ring ps4

عالم جديد مليء بالقصص والتقاليد الرائعة تم نسجه من قبل Hidetaka Miyazaki. هو مبتكر سلسلة ألعاب الفيديو DARK SOULS المؤثرة والتي نالت استحسانا كبيرا مع وجورج آر آر مارتن – مؤلف سلسلة الخيال الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز ، أغنية الجليد والنار.

هكذا سيشرع اللاعبون في رحلة عبر عالم مصنوع يدويًا بدقة تقطر فيه الدماء والخداع الناجم عن مجموعة متنوعة من الشخصيات بدوافعها الفريدة لمساعدة أو إعاقة تقدم اللاعب ، والخصوم ذوي الخلفيات العميقة ، والمخلوقات المخيفة. خلال مغامراتهم ، هكذا سيختار اللاعبون مصير هذه الأرض الملعونة بكشف أسرارها وأساطيرها.

مميزات elden ring ps4

تتميز بمناظر طبيعية شاسعة وسلسة مع طقس طبيعي وتطور في وقت اليوم ، لذلك سيصبح اللاعبون منغمسين تمامًا في عالم ELDEN RING عندما يبدأون رحلتهم ويختارون طريقهم الخاص.

وهي تكون عبارة عن تجول سيرًا على الأقدام أو على ظهور الخيل ، بمفردك أو عبر الإنترنت مع الأصدقاء عبر السهول العشبية ، والمستنقعات الخانقة والغابات المورقة. والصعود علي الجبال المتصاعدة ، وادخل القلاع الأخاذة ، ومشاهدة مواقع أخرى من العظمة على نطاق لم يسبق له مثيل في عنوان FromSoftware.

أيضا تتيح خيارات لعب الأدوار والتخصيص في ايلدن رينج ELDEN RING للاعبين تحديد أسلوب لعبهم الفريد. كما يتم تشجيع التجريب بمجموعة متنوعة من الأسلحة والقدرات والمهارات السحرية الموجودة في جميع أنحاء العالم ؛ وتحفيز اللاعبين على متابعة مسارات التقدم غير المكتشفة سابقًا.

الأساطير التي كتبها George R.R.Martin للعبة ELDEN RING

هكذا تمنح ELDEN RING اللاعبين الفرصة لرسم مسارهم الخاص من خلال عالمه الناتج من خياله. حيث يمكنك الاختيار الانطلاق في معارك شرسة ضد أعداء مخيفين أو استفد من أنظمة التخفي والقتال في اللعبة لتكسب اليد العليا. و لذلك الأمر متروك للاعب ليقرر كيفية التعامل مع التحديات العديدة التي تواجهه.

كما علق هيديتاكا ميازاكي ، مدير FromSoftware ، “مع ايلدن رينج ELDEN RING ، طبقنا لجميع خبراتنا في الخيال المظلم والحركة RPG المزروعة في جميع أنحاء سلسلة Dark Souls ، من أجل إنشاء تطور جريء وكلاسيكي لهذا النوع من الألعاب القتالية والغامضة” وصنع عالمًا ثريًا بإحساس مذهل بحجم ضخم.

وذلك استنادًا إلى الأساطير التي كتبها للعبة George R.R.Martin. ELDEN RING عالم مليء بالغموض والمخاطر هل انت جاهز للاستكشاف والاكتشاف إذا ستشاهد دراما تتباهى فيها شخصيات مختلفة بسحرها ودوافعها الخفية و نأمل مخلصين أن تستمتع بتجربة هذا بنفسك والخوض في قتال الجبابرة”.

أيضا “أنا سعيد للغاية ومتحمس للإعلان عن تاريخ إصدار ELDEN RING للعام 2022، وهي اللعبة الجديدة التي ابتكرها السيد ميازاكي والسيد جورج آر.آر مارتن وهما من المبدعين الذين أحبهم حقًا ولديهم قاعدة جماهيرية شغوفة في جميع أنحاء العالم لذلك أنا سعيد ومتحمس للغاية لأكون قادرًا على إخبارك بذلك.

وبالمثل أضاف ياسو مياكاوا ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة BANDAI NAMCO Entertainment Inc. أولا سنواصل تطوير ايلدن رينج ELDEN RING ليس فقط كلعبة ثانيا سنضعها في مجموعة متنوعة من المجالات الأخرى من أجل تقديم النظرة العالمية وسحر هذا العنوان إلى معجبينا حول العالم”.