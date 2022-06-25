نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة شحن كوينزات إي فوتبول 2022 efootball pes مجانا الموسم الثاني والحصول على الالاف الكوينزات في دقائق في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسهل طريقة شحن كوينزات إي فوتبول 2022، سنشرح لكم اليوم أسهل طريقة شحن كوينزات إي فوتبول 2022 حيث يعتبر شحن كوينزات إي فوتبول مهمة جدا في أداء اللعبة فتلك الكوينزات هي التي ستمكنك من أداء مهام اللعبة، فأنت تحتاج شحن كوينزات حتى تتمكن من شراء اللاعبين الأكثر كفاءة، وكذلك شراء الملابس والكثير من المتعلقات المهمة داخل اللعبة والتي يحتاج إليها اللاعب حتى يتمكن من الفوز، ولمعرفة طريقة شحن كوينزات إي فوتبول 2022 حتى تحصل على الالاف العملات والهدايا المجانية، تابعونا خلال السطور القادمة.
أسهل طريقة شحن كوينزات إي فوتبول 2022
دائما ما يتزايد البحث من قبل الكثير من الأشخاص حول العالم عن أسهل طريقة شحن كوينزات إي فوتبول 2022، حيث تعد لعبة إي فوتبول بيس 2022 من الألعاب المشهورة والتي تجذب كافة الفئات العمرية، ويتم تحديث اللعبة من خلال مطور اللعبة شركة كونامي وقد اصدرت اللعبة في عام 1998 وبعدها يتم التحديث بصورة مستمرة ويتزايد الإقبال عليها كلعبة بلاي ستيشن تتمتع بالإثارة ولديها مميزات تجعلها من الألعاب المشهورة مثل احتوائها على مختلف منصات الألعاب، بالإضافة إلى مباريات دوري ابطال اوروبا.
طريقة شحن كوينزات إي فوتبول 2022
هناك أكثر من طريقة تمكنك من شحن كوينزات إي فوتبول 2022 بسهولة سنعرضها لكم كالتالي:
- الطريقة الأولى:
يجب عليك تسجيل في اللعبة يوميا والاشتراك في المنافسة بمباريات اللعبة، والتي تنظمها شركة كونامي مرتين اسبوعيا، ويجب عليك الفوز حتى تحصل على 10 كوين، عن طلب قائمة شحن كوين، أو قائمة عملات Gp، وسيتم شحن الكوينز بمقدار 10 كوين في اليوم الأول حتى اليوم الخامس، وبعد ذلك ستكسب 20 كوين في اليوم الخامس، وستربح 30 كوين في اليوم السابع، على أن تكون بذلك قد ربحت 100 كوين في الأسبوع.
- الطريقة الثانية:
من خلال قائمة mach day تستطيع الحصول على 800 كوينز، وبعدها الحصول على 3000 كوينز بشرط أن تقوم بدخول المنافسة بالفريق الذي قمت بالاشتراك به.
هدايا لعبة إي فوتبول 2022 الموسم الثاني
يحمل الموسم الثاني من اللعبة efootball 2022 Mobile Season 2 الكثير من الهدايا:
- بـ100 قطعة نقود فقط، يمكنك شراء باقة تشيلسي الأسطورية من النسخة السابقة 2021 والتي تجمع بين المهاجم الإيفواري ديدييه دروجبا والحارس الأسطوري بيتر تشيك.
- شحن مجاني للعملات المعدنية كوينزات إي فوتبول 2022 للحصول على 100 قطعة أسبوعيا.
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