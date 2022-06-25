نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلدن رينج ELDEN RING:مغامرة تنتظر الشجعان والقتال الشرس في احدث ألعاب الجيل الحالي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قتال الشجعان في إلدن رينج ELDEN RING. أعلنت شركة BANDAI NAMCO Entertainment Europe الرائدة في مجال تطوير الوسائط الترفيهية والناشرة اليوم عن ELDEN RING. وهي لعبة خيالية آكشن-آر بي جي طورتها شركة FromSoftware، Inc ومن احدث ألعابها في 2022. تحت إشراف Hidetaka Miyazaki لأجهزة Xbox One و PlayStation 4 والكمبيوتر الشخصي.

مغامرة لا مثيل لها تنتظر في إلدن رينج ELDEN RING ، العنوان الخيالي الملحمي التالي الذي تم إنشاؤه بواسطة FromSoftware، Inc. و BANDAI NAMCO Entertainment Inc. تعد ELDEN RING أكبر لعبة من برنامج FromSoftware حتى الآن وتقع في عالم مترامي الأطراف غارق في تاريخ غني ودموي صممه Hidetaka ميازاكي – مبتكر سلسلة ألعاب الفيديو DARK SOULS المؤثرة والتي نالت استحسانا كبيرا وتحقق ارباح ضخمه ؛ وجورج آر آر مارتن – مؤلف سلسلة الخيال الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز ، أغنية الجليد والنار.

قتال الجبابرة ELDEN RING

“بالاتفاقية والتعاون مع جورج آر.مارتن مؤلف سلسلة الخيال الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز لإنشاء أسطورة إلدن رينج ELDEN RING ألقتالية الجبارة تجربة ممتعة حقًا ومصدرًا للإلهام الرائع والشيق بشكل جديد غير متكرر في الألعاب الأخري. يعمل الفريق بجد للتأكد من أن عالم ELDEN RING سيكون مكانًا رائعًا للاعبين لاستكشافه وغير مسبوق لكل محبي القتال ، مليئًا بالمخاطر والتساؤل من أبعد ما يصل إلى أدنى أعماقه بشكل حقيقي. هذا عنوان FromSoftware من خلال موقعها الرسمي ، غني بالخيال وأكشن تقمص الأدوار. نأمل مخلصين أن تتطلع إلى ذلك “. قال هيديتاكا ميازاكي ، رئيس FromSoftware، Inc. ومدير الألعاب في ELDEN RING.

“بناء عالم ELDEN RING مع ميازاكي-سان وفريقه كان متعة غير مسبوقة ونجاح باهر في ما تقدمه ! ستوفر لك الرسومات والأساطير وألعاب الحركة آر بي جي action-RPG تجربة لا تُنسى.,وكان هناك تعليق لطيف من سعيد جورج ر.ر.مارتن Said George R.R. Martin. لا أطيق الانتظار حتى يرى الناس ما يخبئه ELDEN RING لهم “.

هكذا علق Herve Hoerdt ، نائب الرئيس الأول للتسويق والرقمية والمحتوى في BANDAI NAMCO Entertainment Europe: “إنه أمر لا يصدق أن نرى اثنين من سادة بناء العالم ورواية القصص يجمعان براعتهما الحرفية معًا في إنشاء إلدن رينج ELDEN RING” ولذلك سوف يكون الجمع بين تصميم اللعبة الممتاز من FromSoftware والعالم الذي تم إنشاؤه في أذهان Hidetaka Miyazaki و George R.R. Martin ،سيجعلنا نتعامل ونري بالتأكيد مع شيء مميز غير مسبوق في عالم القتال والتكنولوجيا 2022.

وايضا من المتوقع إطلاق إلدن رينج ELDEN RING لأجهزة Xbox One ونظام PlayStation 4 والكمبيوتر الشخصي.