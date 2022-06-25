انت الان تتابع خبر شاومي تعلن عن هاتف Poco F4 بمعالج جبار وبطارية 4500 أمبير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “شاومي” العالمية عن إصدار هاتف جديد ينافس هواوي وسامسونج ، وبكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل مزودة بميزة التثبيت البصري للصورة OIS ومتصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بمجال رؤية 119 درجة وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 20 ميجابكسل.

مواصفات هاتف هاتف Poco F4 الجديد من شاومي

والجديد فى هاتف “شاومي” Poco F4 إنه يضم بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل من 0 إلى 100٪ خلال 38 دقيقة، وعلى غرار إصدار X4 GT، يحتوي الهاتف على قارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب ومحرك خطي X-axis، بالإضافة إلى مكبرات صوت Dolby Atmos مزدوجة، كما يتميز بوجود مكبر الأشعة تحت الحمراء.

وقد افادت التسريبات ان هاتف “شاومي” Poco F4 احدث منتجات الشركة ، يعتمد على معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة ، ويتوفر هاتف شاومي Poco F4، مقابل سعر يبدأ من 400 يورو (أي ما يعادل 7900 جنيه مصري)، وسيكون متاحا للبيع اعتبارا من 27 يونيو.