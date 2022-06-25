انت الان تتابع خبر احدث هاتف من سامسونج.. مواصفات واسعار Samsung Galaxy S23 الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت تسريبات جديدة عن اسعار ومواصفات تحفة “سامسونج” Galaxy S23 الجديد، والتي كشفت عن مميزات مطورة ستصل سلسلة الشركة الرائدة العام القادم، من بينها كاميرا سيلفي عالية الدقة، ومستشعر كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ودعما للقلم الرقمي S Pen لتدوين الملاحظات ، مزود بقلم S Pen مدمج وبديلا لإصدار Note .

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 الجديد

وقد نشر موقع “9to5google” التقني إن هاتف “سامسونج” Samsung Galaxy S23 سوف يحصل على مستشعر كاميرا جديد بدقة 200 ميجابكسل، إذ زعمت الشائعات السابقة أن هذا المستشعر المحدد سيصل الهاتف الذكي الرائد القادم Galaxy S23 Ultra ، وستزود سامسونج تشكيلة جلاكسي الرائدة بكاميرا أمامية أفضل وأعلى دقة، حيث ستتحول من كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ومن المقرر ان يعتمد هاتف “سامسونج” Samsung Galaxy S23 فى تشغيله على معالج كوالكوم الجديد snapdragon gen 2، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام كبيرة بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، ومن المتوقع أن تتوفر تشكيلة الهواتف الرائدة مقابل سعر يبدأ من 850 دولار أمريكي (أي ما يعادل 15 ألف و900 جنيه مصري).