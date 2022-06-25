انت الان تتابع خبر كاميرا 64 ميجابكسل .. مواصفات واسعار هاتف Poco X4 GT من شاومي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة “شاومي” الصينية النقاب عن أحدث إصدارات عائلة Poco، مع عضو جديد وهو Poco X4 GT، أحدهما يأتي ضمن الأجهزة الموجهة للألعاب ويقدم أول شاشة عرض 144 هرتز، والآخر هو أول هاتف يضم كاميرا OIS بسلسلة “بوكو”.

مواصفات هاتف Poco X4 GT الجديد

ومن المؤكد ان يعمل هاتف “شاومي” Poco X4 GT الجديد ، بواسطة معالج الفئة المتوسطة من ميدياتك K Dimensity 8100، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، ويأتي مقترنا مع أربعة أنوية Cortex-A78 ووحدة معالجة الرسومات Mali-G610 MC6 الجديدة ، ويحتوي هاتف شاومي Poco X4 GT، على بطارية بقوة 5080 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحت السريع بقدرة 67 وات

ويتميز الهاتف الجديد من “شاومي” بإعدادات كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل بمجال رؤية 120 درجة، بالإضافة إلى كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

وحسبما نشرت “شاومي” فإن هاتف Poco X4 GT الجديد يتوفر بثلاثة الوان الأسود والأزرق والفضي، مقابل سعر يبدأ من 380 يورو (أي ما يعادل 7500 جنيه مصري)، وسيكون متاحا للبيع اعتبارا من 27 يونيو الجاري عبر متجر Poco الرسمي عبر الإنترنت.