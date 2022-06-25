انت الان تتابع خبر احلى هاتف فى السوق.. تصميم ومواصفات هاتف هواوي Huawei Nova 10 Pro والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “هواوي” عن إطلاق احدث هواتفها فى السوق والذى يأتي تحت اسم Huawei Nova 10 Pro ، والذى يأتي بشاشة منحنية، وسيكون بسماكة 8.1 ملم، وفتحة لاحتواء الكاميرا الأمامية، حيث يتميز الهاتف الذكي بكاميرات سيلفي مزدوجة غير معروف دقتها من الـ ميغا بكسل بعد، ويُشاع أن الشاشة بحجم 6.7 بوصة.

مواصفات هاتف هواوي Huawei Nova 10 Pro

وفيما يتعلق بالجزء الخلفي للهاتف الجديد من “هواوي” ، فيحتوي على إعداد كاميرا ثلاثية، ضمن جزيرة بالأعلى محاذاة رأسياً، ويتم من خلال الصور المسربة، تمييز العدسة الوسطى، والتي من المحتمل أن تكون العدسة الأساسية، حيث تبدو على شكل حلقة دائرية تمنح وحدة الكاميرا مظهرًا متميزًا ، وفقًا للتقرير، سيأتي الهاتف الذكي بخيار الألوان: الأسود والفضي، والنسخة ذات اللون الفضي يحتوي على زخارف باللون الذهبي.

ووفقاً للتسريبات فإن هاتف “هواوي” يحتوي على زر تحكم في الصوت وزر طاقة على الجانب الأيمن، في حين يتم وضع شبكة مكبر الصوت والميكروفون وفتحة SIM ومنفذ USB من النوع C في الجزء السفلي من الهاتف ، ويُذكر أن هواوي لم تعلن رسميًا عن موعد إطلاق Huawei Nova 10 Pro، ولكن من المتوقع أن يتم طرحه لأول مرة في يوليو.