انت الان تتابع خبر شوف مواصفات واسعار هاتف OnePlus Nord 2T 5G الجديد من وان بلس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة “وان بلس” النقاب عن أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة، تحت اسم OnePlus Nord 2T 5G في الهند، التي تعد ثاني أكبر سوق في العالم للهواتف الذكية، وذلك بعد إطلاقه في أوروبا الشهر الماضي.

مواصفات هاتف وان بلس الجديد OnePlus Nord 2T 5G

ومن المعروف ان شركة “وان بلس” قد دعمت هاتفها الجديد OnePlus Nord 2T 5G بمعالج قوي من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، Dimensity 1300 SoC مع دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مقترنا، بنسختين من ذاكرة التخزين العشوائية رام سعة 8 و 12 جيجا بايت .