انت الان تتابع خبر بتصميم جذاب وسعر منافس.. هواوي تطلق nova Y90 أحدث هواتفها الاقتصادية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “هواوي” الرائدة فى صناعة الهواتف الذكية والتكنولوجيه ، عن أحدث هواتفها الجديدة من الفئة المتوسطة، هاتف nova Y90 عبر الموقع الرسمي للشركة، والذي بيتميز بالعديد من المواصفات الرائعة، من أبرزها الشحن السريع ووجود شاشة كبيرة بجودة عالية.

مواصفات هاتف هواوي الجديد nova Y90

وحسبما نشر موقع “gsmarena” فإن شركة هواوي الرائدة سوف تدعم هاتفها الجديد nova Y90 بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة، من نوع LCD، بجودة عرض Full HD Plus، ومعدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية، كما تحتوي الشاشة بثقب لكاميرا السيلفي بأعلى المنتصف، ويحزم هاتف هواوي الجديد nova Y90 بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 40 وات .

ويضم هاتف “هواوي” الجديد nova Y90 بالعديد من المواصفات والمميزات ، حيث يأتي بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 680، مقترنا بإصدار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية سعة 128 جيجابايت ، ولم تعلن شركة هواوي حتى الان عن السعر المتوقع للهاتف الجديد ، والذى يتوافر بـ 3 ألوان هم الأبيض والأزرق والأخضر .