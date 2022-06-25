انت الان تتابع خبر مايكروسوفت تعلن إلغاء الدعم المجاني لنظام التشغيل Windows 8.1 الشهير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “مايكروسوفت” العالمية إنها بصدد إرسال رسائل تذكيريه مستخدمي إصدار نظامها التشغيلي Windows 8.1، تخبرهم فيها بأنها ستنتهي دعم نسخة ويندوز الشهيرة اعتبارا من 10 يناير 2023 ـ وستبدأ الشركة في إرسال تذكيرات إلى الأجهزة الحالية العاملة بنظام التشغيل Windows 8.1 خلال الشهر المقبل، كتذكير أولى قبل إيقاف الدعم بشكل نهائي أوائل العام القادم.

مايكروسوفت توقف الدعم المجاني لإصدار Windows 8.1

وأوضحت “مايكروسوفت” إنها سوف تقوك بدعم نظام التشغيل حتى بداية العام القادم ، وحتي هذا التاريخ ستوقف خدمات الدعم عن النظام بشكل نهائي، وستكون رسائل التذكير مشابهة لتلك التي استخدمتها مايكروسوفت سابقا، لتذكير مستخدمي إصدار Windows 7 بتاريخ انهاء دعم النسخة، وفي الواقع أوقفت الشركة الأمريكية، دعم تطوير نسخة Windows 8 خلال عام 2016، ولكن تحديث Windows 8.1 سيتوقف بالكامل في يناير 2023.