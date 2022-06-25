خطوات تحميل لعبة بيس 2022 efootball pes الإصدار الأخير للموبايل اندرويد آيفون وكمبيوتر مجانا 100%

تنزيل لعبه أي فوتبول بيس Efootball pes 22 أصبح عنوان اللعبة هو الذي تتوجه مؤشرات البحث عنه، فالكل يرغب في معرفة الطريقة التي يتم بها تنزيل لعبه أي فوتبول بيس، فهي تعد الإصدار الأحدث منها وقد تم إضافة فيه العديد والعديد من المميزات والتي تسهل على اللاعبين الكثير، فقد قامت شركة كونامي بإضافة عدد من الفرق العربية في هذا الإصدار، كما أنه أتاح التعليق باللغة العربية أيضاً، فهي الآن تضم عدد كبير من التعليقات بعدة لغات، وهذا ما يجعلها اللعبة الأولي في محاكاة كرة القدم، فتابعونا من خلال السطور القادمة حتى نتعرف بشكل مفصل على طريقة تنزيل لعبه أي فوتبول بيس.

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تنزيل لعبه أي فوتبول بيس

تحميل لعبه أي فوتبول بيس يكون باتباع خطوات تحميل أي لعبة أخرى تتواجد على المتاجر الإلكترونية، كما أنه يتم طرحها بشكل مجاني ويكون ذلك باتباع الطرق التالية:

تبعاً لنوع هاتفك سوف تقوم باختيار المتجر الذي تقوم بتحميل التطبيقات من خلاله سواء كان Google play أو App store.

الدخول على المتجر وفي المكان المخصص لعملية البحث قم بتسجيل اسم اللعبة وهو أي فوتبول بيس 2022.

قم بالضغط على أيقونة تثبيت التي تكون بجوار رمز اللعبة مع التأكد من اختيار الرمز الصحيح للعبة.

بعد الانتهاء من التثبيت اضغط على فتح حتى يتم فتح اللعبة.

قم بإجراء عملية التسجيل من خلال إدخال البيانات الشخصية التي سوف تطلب منك، ومن بعدها سوف يكون لك حساب على لعبة أي فوتبول بيس والذي يمكن اللعب به.

أصبح في إمكانك الآن التمتع باللعبة وبدأ اللعب مع أشخاص آخرين من أصدقائك أو مع لاعبين من دول العالم المختلفة.

مميزات تحديث efootball pes 2022

يتمتع هذا الإصدار بمميزات تجعله منفرد عن الإصدارات الأخرى فقد تم إضافة اللغة العربية حتى تكون ضمن اللغات التي يمكن التعليق بها واستخدامها.

كما أنه تم إضافة عدد من الفرق العربية إلى اللعبة، بالإضافة إلى السماح بتنقل المدربين بين الفرق، وزيادة أفراد الفريق الواحد، مع القدرة على زيادة طاقة اللاعبين والتمتع بلعب وأداء أفضل، وكل هذا مع إضافة عدد من الدوريات والتي تتشابه طريقة تنزيل لعبه أي فوتبول بيس