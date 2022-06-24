نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات هاتف OPPO Reno 7A والعيوب الموجودة بالجهاز في المقال التالي
تعتبر شركة أوبو من الشركات المشهورة على المستوى العالمي، والتي تصدر كل فترة إصدار جديد من الهواتف يحتوي على مميزات حديثة، ولكن لكل إصدار عيوبه ومميزاته، ومقر شركة أوبو في الصين فهي الدولة المنتجة لشركة أوبو العالمية، كما أن إنتاجها ليس مقتصر على الهواتف الذكية والحديثة فقط، بل إنها تقوم بإنتاج العديد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مثل سماعات الأذن بمختلف أشكالها، ومكبرات الصوت التي تعمل بالبلوتوث و بالأسلاك أيضا، كما أن شركة أوبو لها اكثر من مقر يقوم بإنتاج الهواتف الذكية، مثل إندونيسيا وفي الفيتنام وأيضا في تايلاند، الذين يحملوا العلامة التجارية لتصنيع هواتف أوبو الذكية، والتي تتكون من أكثر من سلسلة وأكثر من نوع.
مميزات هاتف OPPO Reno 7A
يعتبر هاتف OPPO Reno 7A اخر واحدث إصدار لشركة أوبو في سلسلة reno، وهي من أحدث و اغلي السلاسل في شركة أوبو، حيث أن هذا الهاتف الذكي يدعم شبكة الجيل الخامس ويعمل بأقصى سرعة، ويبلغ وزنه حوالي 185g، بالإضافة إلى قدرة الهاتف على العمل بشريحتين، يوجد منه نوعين، نوع 8 جيجا رام مع ذاكرة 128 واسعة التخزين، ونوه آخر منه يمثل 12 جيجا رام مع ذاكرة 265 واسعة التخزين تشابه ذاكرة الكمبيوتر، وبالتالي تستطيع تخزين عليه جميع الصور التطبيقات والملفات التي تشغل مساحات كبيرة، بالإضافة إلى كاميرا واسعة الدقة والتركيز، وحفظ الصور والفيديوهات بدقة وجودة 1080p، ويوجد في خلف الهاتف ثلاث كاميرات خلفية تعمل بدقة عالية جدا.
عيوب هاتف OPPO Reno 7A
كما يوجد بعض العيوب في هاتف OPPO Reno 7A والتي يجب الانتباه إليها عند شراء هذا الهاتف، وتتمثل عيوبه في:
- لا تستطيع الكاميرا الخلفية إلا التصوير المحدود للمكان، ولا يدعم التصوير الواسع للمكان الذي تقوم بتصويره.
- يقوم المعالج بحفظ استهلاك البطارية ولكن عند القيام بألعاب الفيديو يتم استهلاك البطارية بشكل كبير وسريع للغاية.
- كما أن السماعات الخارجية غير دقيقة تماما عند تشغيل الموسيقى أو الفيديوهات.
- ارتفاع ثمن الجهاز حيث يكون ثمنه حوالي 7500 جنية والذي من الممكن أن يرتفع سعره مرة أخرى خلال أشهر.
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