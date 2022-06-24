نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث وفتح لعبة أي فوتبول بيس الإصدار الأخير 2022 علي الموبايل والكمبيوتر وإضافة التعليق العربي في المقال التالي
طريقة تنزيل لعبه أي فوتبول بيس سوف نقدم لكم طريقة تحميل اللعبة الأشهر في عالم كرة القدم والتي يتمتع باللعب بها الكبار والصغار، فهي تضم أفضل فرق العالم وكذلك اللاعبين المحترفين، وهذا يزيد من حماس اللغة كما أن اللغة متوفرة بإصدارات متعددة يمكن استخدام أي منها، ولعل الأبرز حالياً هي الإصدارات الخاصة بأجهزة الهواتف الذكية، وتعتبر Efootball pes 22 هي الإصدار الأحدث والتي تم أضافه فيه تحديث التحدث باللغة العربية، ونحن هنا عبر موقعنا سوف نتعرف على طريقة تحميل لعبة أي فوتبول بيس.
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تنزيل لعبه أي فوتبول بيس
يعتبر تحديث لعبة أي فوتبول بيس من النور السهلة التي يمكن للمستخدمين الذي يلعب ن هذا اللعبة من إجرائه على الفور وبشكل سريع كما أنه لا يحتاج إلى مساحة كبيرة على الجهاز فكل ما يحتاج إليه هو بين 200 إلى 300 ميجابت فقط، بينما الأشخاص الذين يرغبون في تحميل اللعبة عليهم اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة جوجل بلاي وأبل ستور.
- كتابة اسم اللعبة في منطقة البحث ويتم تسجيلها بأي من اللغة العربية أو الإنجليزية، أي فوتبول بيس 2022، أو efootball pes 2022.
- قم بالضغط على إيقونة البحث وبعدها سوف تجد اللعبة من خلال التعرف على الأيقونة المميزة بها.
- اضغط على تثبيت وسوف يتم تحميل اللعبة على الجهاز وبعدها قم بالضغط على فتح حتى تكتمل عملية التثبيت.
- الآن يمكنك إنشاء حساب باسمك والبريد الإلكتروني الخاص بك، حتى يمكنك بدأ اللعبة.
مميزات لعبه أي فوتبول بيس
تتميز لعبة أي فوتبول بيس بأنها تعطي نموذج حي للعب كرة القدم مع المحترفين، وتكوين فريقك الخاص والدمج بين الفرق وللاعبين كما تتميز به:
- إمكانية رفع كفاءة اللاعبين بكل سهولة وزيادة طاقتهم وقدرتهم على اللعب.
- خلق روح جديدة في الفريق عن طريق السماح باستخدام مدرب ليفربول يورجن كلوب، أو مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا.
- التعليق باللغة العربية والذي تم إضافته ولأول مره في لعبة أي فوتبول بيس منذ أن تم إنشاؤها في عام 1998م.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث وفتح لعبة أي فوتبول بيس الإصدار الأخير 2022 علي الموبايل والكمبيوتر وإضافة التعليق العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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