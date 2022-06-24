طريقة تحميل Gta vice city جاتا فايس سيتي الأصلية للاندرويد والايفون

Gta vice city جاتا فايس سيتي هي واحدة من أشهر ألعاب الجريمة والمغامرات على الإطلاق، تم تصميمها لتنقلك إلى مدينة إفتراضية تحاكي ولاية فلوريدا الأمريكية في مطلع التسعينات من القرن الماضي، فتمكنك من تقمص دور شخصية البطل والتجول بكل حرية في أرجاء المدينة، وأستطاعت اللعبة تحقيق أعلي نسبة مبيعات في سلسلة جاتا حيث كسرت مبيعات اللعبة حاجز المليار دولار أمريكي وقد سبق هذا الأصدا جراند ثيفت أوتو سان اندرياس وجراند ثيفت أوتو ليبرتي سيتي ستوز وفيما يلي ومن خلال السطور التالية سنعرض لكم المزيد من التفاصيل المتعلقة بلعبة Gta vice city وإهم مميزات اللعبة وطريقة التحميل للموبيل بسهولة لذا تابعوا معنا.

Gta vice city

هي لعبة فيديو ثلاثية الأبعاد تم إصدارها لأول مرة في عام 2001 من قبل المطور روكستار نورث، لأجهزة بلايستيشن 2، بعدها إلى أجهزة الإكس بوكس والويندوز، حتى أصحب مناسبة لجميع الأجهزة بما في ذلك الماء والأندرويد و IOS.

تقع أحداث اللعبة في عام 1986م بمدينة افتراضية تدعى فايس ستي تشبه مدينة (ميامي)، كما تدور الأحدث حول رجل مافيا يدعى (تومي فيرستي) الذي تم الإفراج عنه مؤخرًا من السجن، فيحاول تومي الإنتقام من رجال الشركة الذين أدخلوه السجن وبناء عصابته الإجرامية في نفس الوقت.

مميزات جاتا فايس ستي

تضم اللعبة مجموعة كبيرة من المزايا بما في ذلك الآتي:

تتضمن مجموعة كبيرة من المباني مختلفة الارتفاعات والأشكال.

تمكنك من التجول في العالم الافتراضي بكل حرية.

تضم عدد هائل من السيارات والطائرات التي يمكنك استخدامها واستكشاف المدينة.

تتيح لك مجموعة من المهام الجانبية للحصول على المزيد من الأموال والنقاط.

حجم اللعبة مناسب لأغلب أنواع الأجهزة بما في ذلك الضعيفة.

تساعدك على تحنب الرصاص والطلقات النارية باستخدام الدروع.

تحتوي على العديد من التأثيرات الواقعية التي ستمنح تجربة لعب فريدة من نوعها.

تسمح لك باستخدام أعداد كبيرة من الأسلحة الفتاحة سواء المسدسات، القنابل، الرشاشات.

طريقة تحميل Gta vice city الأصلية