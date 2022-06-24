نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوبوa93 احدث موبايل في السوق معلومات لازم تعرفها قبل ما تشتريه هتغير رأيك ؟!! في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوبو a93 الجديد والذي تم طرحه في السوق المصري والسعودي منذ أيام قليلة ، جعلت الكل يترقب ماهية الجهاز الجديد الذي تم طرحه وماهي مميزاته وكذلك العيوب الذي تلحق بالجهاز ؟؟ وغير ذلك السعر المقترح للجهاز .

فمن المعلومات التي تم تداولها أن الجهاز يعتبر طفرة جديدة وإنطلاقه حصرية إنفردت بها شركة أوبو العالمية من جديد لتعلن أنها قادرة علي التحدي والتميز بأسلوب حصري لا يقبل المنافسة ، فقد جمع الجهاز بين التميز والجودة والسعر الحصري الغير قابل للمنافسة ، إليكم أهم المعلومات والمميزات الخاصة بجهاز اوبو a53 الجديد معلومات خاصة تجعلك تفكر قبل شراء هاتف جديد .

مميزات هاتف اوبو الجديد

أطلقت مجموعة أوبو مجموعة خاصة منرالهواتف الذكية وسلسلة من الفئات التي تحمل اسم a52 , a93 بجودة خاصة تجعلها قادرة علي المنافسة داخل السوق المصرية والعالمية ، وكذلك هواتف الفئة المتوسطة المتواجدة داخل الأسواق العالمية.

مواصفات جهاز اوبو A93

وزن خفيف لا يتجاوز 164 جرام. الجهاز بالكامل مصنع من البلاستيك البولي كاربوليك. يدعم شريحتين للاتصالات من الجيل الرابع وكارت ميموري يصل إلي 256 جيجا. شاشاة الهاتف عالية الجودة تصل إلي 1080 *1400 ميجا بيكسل عالية الدقة والوضوع بأبعاد مميزة مع كثافة بيكسلات 409 وأبعاد عرض 20: 9 شاشة كاملة وكاميرا خاصة بالسيلفي بثق أعلي الشاشة من جهة اليسار. الجهاز مدعم بمحفز الشاشة وزجاج من النوع المقي غير قابل للكسر مما يساعد في تعزيز الحفاظ عليي جهازك لفترة طويلة دون خدش أو كسر، غير أن البطارية من النوع الداخلي الغير قابل للخلع غير في حالة التصليح مما يطيل في عمر البطارية بمدي أفتراضي يصصل إلي أكثر من ثلاث سنوات .

عيوب هاتف اوبو A93 الجديد

الهاتف الوحيد الذي تم نزوله في وقت قياسي دون وجود أي عيوب علي العكس يوجد به العديد من المميزات غير الموجودة في باقي الأجهزة والتي من أبرزها ما يلي :

مساحة تخزين عالية 128 جيجا مع ذاكرة من نوع 0.1 ur.

معالج ميداتاوك ثماني النواة والأقوي بتردد 2 جيجا هرتز.

كاميرا سليفي مزدوجة الأولي بدقة 16 ميجا بيكسل والثانية بدقة 14 ميجا بيكسل مما يعني صورة أوضح وألوان في غاية الروعة.

كاميرا خلفية رباعية الأولي 48 ميجا بيكسل بمستشعر GM1 , والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل خاصة بالتصوير العرضي.

بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع بحجم 4000 مللي امبير وقوة 18 أمبير.

يتوافر للهاتف الوان الأبيض والإسود والأزرق.

يدعم الهاتف قفل بصمة الأصبع وقفل بصمة الوجه.

كاميرات الهاتف تدعم الفلاش.

من أهم وأبرز الإصدارات الجديدة التي إنفردت بها أوبو في تصنيع هاتف يحمل جميع المميزات التي يبحث عنها العملاء بأقل التكلفة وأعلى جودة بمميزات عالمية ، يضم الإصدار الجديد مجموعة من المميزات الفريدة التي انفرد بها الهاتف الجديد بدون أي عيوب وقد قمنا من خلال السطور السابقة جميع المميزات الخاصة بالهاتف الجديد ، علي أن نقوم بتوضيح جميع المميزات والعيوب في جميع الهواتف حديثة الإصدار.