نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو max موعد أطلاقه في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 برو max الجديد، حيث استحوذ الهاتف الجديد ايفون 14 قلوب الكثيرين من الأشخاص وتحرك البحث من خلال الافراد للبحث عن تفاصيله وموعد إطلاقه بشكل رسمي، بالإضافة إلى تفاصيل معرفة السعر الجديد الذي سيتم طرح الهاتف ايفون 14 برو ماكس، تفاصيل الهاتف الجديد الذي يحظى بمتابعته الكثيرين من الأشخاص نتعرف عليها عبر السطور التالية.

مواصفات ايفون 14 برو max

اجمع بعض النشطاء أن الهتف الجديد ايفون برو max يشهد تغيرات كبيرة على جميع مستوياته، حيث يتضمن الهاتف بعض التغيرات التالية:

يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.1 بوصة.

من المتوقع أيضًا أن يأتي وزن الهاتف 232 جرامًا.

الهاتف مقاوم للأتربة والماء حتى ستة أمتار، كما أن الهاتف لديه إمكانيات الدفع الإلكتروني.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5 ألف مللي أمبير، كما يحتوي على سحن لاسلكي وشحن سريع.

يبلغ عرض الهاتف 78.1 ملم وطوله 1600 ملم ويزن 232 جرامًا وسمكه 7.65 ملم.

تتمثل إحدى ميزات الهاتف البارزة في قدرته على العرض المزدوج وكذلك HDR.

شاشة اللمس مزودة بوظيفة Super Retina، والهاتف المحمول مصنوع من مادة مقاومة للغبار ولديه وظيفة الدفع الإلكتروني.

يحتوي الهاتف على معالج ثماني النواة ، ويعمل بنظام iOS 16.

كاميرا الهاتف تبلغ دقتها حوالي 48 ميجابكسل وهي مستقرة بصريًا.

كما يتميز بكاميرا أخرى بدقة 16 ميجابكسل وكاميرات ثالثة ورابعة للزاوية العريضة والعزل والتصوير البورتريه.

الهاتف متوفر بألوان الفضي ، الأسود ، الأبيض ، والخوخي ، مع ألوان أخرى متوقعة سيتم صدورها في وقت لاحق.

موعد نزول ايفون 14 برو ماكس

من المحتمل أن يتم طرح الهاتف العالمي ايفون 14 برو ماكس في الولايات المتحدة الأمريكية بالنصف الثاني من شهر سبتمبر للعام الجاري، وبذلك يكون موعد طرحه بالسعودية والدول العربية بعد إعلانه رسمياً بالولايات المتحدة بأسبوع واحد.

سعر هاتف iPhone 14 في السعودية

على الأرجح أن يكن سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية 5.200 ريال سعودي للفئة الصغرى 265 جيجا، أما عن الذاكرة الأعلى والتي قد تصل إلى 512 جيجا سيكون سعرها بالسعودية 5700 ريال سعودي، ومن المتوقع أن تختلف قيمة الضريبة من مكان إلى آخر.

وصحنا عبر موقع ثقفني الإخباري تفاصيل سعر ومواصفات الهاتف الذي سيتم طرحه قريباً ايفون 14 برو max.