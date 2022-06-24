خطوات تنزيل لعبة Battle Prime للاندرويد 2022 من متجر جوجل بلاي

تعمل لعبة Battle Prime على منح اللاعب الدخول الفعلي في عالم من إطلاق النار العشوائي، وما لهذا العالم من مغامرات عديدة تدخل في صدد ألعاب الحرب والمغامرة المذهلة، حيث تمثل هذه اللعبة متعددة اللاعبين منظومة متكاملة من ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الثالث، فهي لعبة متطورة يمكن استخدامها عبر الهاتف المحمول بطريقة سهلة من أجل الاستمتاع والخوض في عالم خيال الحرب.

لعبة Battle Prime

تمكنك لعبة Battle Prime من اختيار ما يتناسب لك من أساليب الحرب من هجوم ودفاع، وحركات خاصة لكل منهم، مع إمكانية اختيارك أيضا للأدوات المستعملة في كافة هذه الحالات، وذلك من أجل إدخالك في منظومة متكاملة من إطلاق النار والحرب المتكاملة التي يعافر فيها اللاعب من خلال تحدي الصعوبات، والكر والفر، إلى أن يصل إلى نهاية القتال والذي لابد فيه أن يقاوم كافة الأعداء ويبقي في النهاية الوحيد الحي وسط الأنقاض.

تنزيل لعبة باتل برايم

تحتاج لعبة Battle Prime في النسخة المحدثة لها 2022 إلى عدد من المتطلبات:

جهاز يعمل بنظام تشغيل Android.

ثم الدخول على اللعبة والضغط على تثبيت.

تعتبر اللعبة من فئات ألعاب الحركة والمغامرات محاكاة الواقع.

بلغت عمليات تنزيل اللعبة إلى الآن لأكثر من 5 مليون عملية تنزيل.

بها نظام ميسر من أنظمة التحكم القابلة للتخصيص.

باتل برايم متجر بلاي

يمكن لمحبي الحرب الدخول في عالم القتال الواسع الممتلئ بالمغامرات والأدوات الحربية من لعبة باتل برايم.

من الدخول إلى متجر تطبيقات قوقل، وكتابة اسم اللعبة.

ثم يحولك الموقع إلى اللعبة مباشرة بعد كتابة اسمها في خانة بحث المحرك جوجل.

وبعد الاطلاع على اللعبة وما لها من مزايا وخبايا متعددة، يمكن للاعب الضغط على كلمة تثبيت في أعلى اللعبة من ناحية اليمين.

ثم الانتظار قليلا حتي يكتمل التحميل من اجل البدء في اللعب.

Battle Prime 2022

تتميز لعبة باتل برايم بالكثير من الخبايا التي تحتاج من اللاعب الدخول فيها واجتيازها، حيث تمنح اللعبة لاعبها بواسطة نظام تحكم ميسر في الدخول إلى النظام الذي يحتاج إليه في الحرب من الأنظمة المتاحة في اللعبة، والتحرك بواسطة المفاتيح الموجودة في الهاتف المحمول من اجل إطلاق النار وتحريك الأسلحة وتصويبها على ما يرغب من الأعداء.