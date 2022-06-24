سامسونج a70 مميزات وعيوب ومواصفات Samsung a70 معلومات لازم تعرفها قبل ما تشتري

سامسونج a70 ، متابعة لجميع المفاجأت التي تطلقها شركة سامسونج العالمية من إصدار جوالات رائعة بإصدار مميز وأقل في الأسعار وأعلى في الجودة ، حيث أطلقت مجموعة إقتصادية من فئة A الجديد والذي يعد آخر إصدارات سلسلة سامسونج A وسوف نتناول من خلال السطور القادمة بعض من المميزات والعيوب الخاصة بموبايل سامسونج a70 الجديد.

جاء الإصدار الجديد للوحش الكوري وإصدار سلسلة جديدة من الإصدارات والفئات المميزة التي تلبي جميع رغبات المستخدمين تجمع بين الجودة والسعر الأقل المنافس للمنافسة الشرسة بمجال الموبايلات تلبية لرغبة جميع المستخدمين الذين يطمحون بشركة Samsung .

فمن المعروف أن شركة سامسونج شركة عريقة متعددة الجنسيات خاصة واحدة من أكبر التكتلات التجارية بصناعة الالكترونيات والتي من اهمها الهواتف والشاشات والتليفزيونات والأجهزة المنزلية لها إسم عالمي منذ تم تأسيسها في كوريا الجنوبية عام 1934، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة سيول ، غير أن الشركة تتبع نظام أأعلي جودة وأقل سعر

مميزات Samsung Galaxy a70

مساحة شاشة كبيرة بتقنية وتر دروب نوتش بجودة عالية تم تزويدها بشاشة مضادة للصدمات أو الخدش تم تطبيقها من قبل علي هواتف هونر 20 لايت.

تم العمل علي تزويد الشاشة بألون متعددة جذابة ممتعة خاصة لمشاهدة الأفلام والألعاب بدون أي بروز أو حواف بإضاءة مريحة للعين ممتازة.

تم تزويد هاتف سامسونج الجديد Samsung a70 بمعالج كوالكوم سناب دراجون القوي لتحسين مستوي عمل الهاتف والأداء والسرعة المميزة وذاكرة عشوائية كبيرة.

الهاتف مزود بتجربة الجرافيك التي تساعد علي الإستمتاع بالألعاب التقنية مثل بابجي موبايل بدرجة ممتازة بتقنية HD والتي تم تجربته وأثبت كفاءة عالية في الألعاب مثل بابجي وفورنايت والليدو كينج.

يدعم الشحن السريع خلال ساعة 65% وخلال ساعتين شحن كامل.

كما يدعم الهاتف إمكانية فتح الهاتف عن طريق ملامح الوجه.

الكاميرة السيلفي ممتازة وكاميرا العانف الخلفية عالية الدقة والوضوح بتقنية 1080 افضل من كاميرة شاومي.

يتيح إمكانية شريحتي إتصالات.

عيوب سامسونج a70

الجهاز ذات حجم كبير مما يتيح صعوبة في مسكه باليد. الجهاز مصنع من البلاستيك في متاطق الإطار الداخلي والخارجي وليس من المعدن مما يسهل إتساخه بالأتربة. عدم دعم خاصية الاتش آر في تليفونات سامسونج a70 . الكاميرة الخلفية مصنعة ببروز خفيف يمكن خدش الهاتف من خلالها. بصمة الهاتف بطيئة والتي توجد في أسفل الشاشة وتزيد سرعتها مع عمليات السوفت وير. لا يدعم هاتف سامسونج a70 الشحن الاسلكي مثل هواتف شيب والتي توجد في موبايل سامسونج s10. وقد تم تدعيم الهاتف الخاص بالإصدار الجديد عن طريق إضافة الفلاش المرئي الخاص يالكاميرات سواء السلفي أو الكاميرا الخارجية مثل أحدث هاتف من شركة أوبو والذي تم إطلاقه منذ أيام قلائل تحت مسمي موبايل اوبو a93 الهاتف يعمل بنظام البصمة للأصبع وبصمة الوجه ويمكن إضافة بعض من شروط الآمان عن طريق إدخال كلمة السر أو pin. الهاتف يعمل علي أنظمة متعددة تتيح للعميل إمكانية تتبع الهاتف في حالات السرقة ومعرفة مكان الهاتف دون أي تعب أو مجهود ، كما يتيح الهاتف إمكانية نقل جميع البيانات بطريقة بسطة من الهاتف إلي هاتف آخر دون اللجوء إلي الهاتف الأصلي في حالة القفل الآمن أو تشفير الهاتف بكل سهولة دون الحاجة إلي ربط الهواتف ببعضها.

وبعد السرد المطول للمميزات والعيوب التي حاز عليها الهاتف الجديد آخر إصدارات سركة سامسونج العالمية الغنية عن التعريف والتي تميزت بإنفرادها بالمثير من المميزات التي يبحث عنها العملاء بأقل التكاليف وأعلي جودة تتحدي الصعب وجميع الظروف المختلفة بعيدا عن أي عيوب موجودة في الجهاز ، حيث تم تصنيعه بدون أي عيوب أو خدمات تقلل منه ومن جودته أمام أي هاتف جديد موجود في الأسواق.