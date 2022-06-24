احذر.. إذا ظهرت هذه العلامة على الواتس آب الخاص بك فأنت مُراقب وأحدهم يتجسس على صورك والدردشة

كيف اعرف أن الواتس آب مراقب، يتسائل جميع حاملي أجهزة الأندرويد والأجهزة الحديثة عن كيف يتم معرفة أن برنامج الواتس آب على هاتفه مراقب، حيث يتواجد برنامج الواتس آب على ملايين من أجهزة الهواتف ويتم من خلال التواصل مع الأهل والأصدقاء وإجراء المكالمات الصوتية والفيديو من خلاله، ويفضل الكثير استخدامه لأنه من التطبيقات التي يمكن التواصل مع الأشخاص من خلال أرقام الهواتف وبالتالي يكون أكثر آمنا، فقد وصل عدد مستخدمين برنامج الواتس آب حتى سنة 2020 2 مليار شخص، حيث أصبح من البرامج المشهورة والتى يعتمد على استخدامها الكثير، لذا سوف نوضح لكم كيفية معرفة إذا كان الجهاز مراقب.

كيف اعرف أن الواتس آب مراقب

ملايين من الأشخاص يعتمدون على تطبيق الواتس آب في التعامل مع الأصدقاء، فهو من التطبيقات الآمنة وأفضل من الماسنجر والفيس بوك، ولكن يندهش بعض الأشخاص عند ملاحظة أرقام هاتفية غريبة تتواصل معهم عبر الواتس آب دون معرفة هوية هذه الأشخاص، مما يزيد القلق عند أصحاب الهواتف والتفكير في أن الهاتف مراقب أم كيفية تواصل هذا الشخص إلى الرقم، لذلك سوف نلقي الضوء على كيفية معرفة حقيقة الأمر.

عند تعرض هاتفك لنفاذ البطارية بشكل سريع دون استخدامه فهذا الأمر يدل على أن حسابك مراقب ومتعرض لتجسس، حيث أن أجهزة التجسس تنفذ البطارية بسرعة. تلقي رسائل غريبة وكلمات غير معروفة عبر الواتس آب بشكل دائم يدخل أن حسابك مراقب، كما أن كثرة تواصل أرقام غريبة معك تدل على تهكر حسابك. تصرف هاتفك بطرق تلقائية مختلفة وغريبة دون تحكمك فيه مثل قيامه بالرد على المكالمات دون الضغط على الهاتف، أو الاتصال بأشخاص دون قيامك بفعل ذلك، أو إرسال رسائل للأشخاص عبر تطبيق الواتس آب دون قيامك بإرسال هذه الرسائل يدل على تعرض هاتفك للتجسس.

كيفية حماية تطبيق الواتس آب الخاص بي

لتجنب تعرض تطبيق الواتس آب الخاص بك للتجسس أو التطفل لابد من حمايته، ويمكنك حماية التطبيق من خلال إتباع الخطوات التالية.