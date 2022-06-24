كيفية تنزيل وتثبيت Grand Theft Auto: Vice City علي هاتف بنظام الاندرويد والايفون للعبة grand theft auto

كيفية تنزيل وتثبيت Grand Theft Auto: Vice City ، كانت GTA Vice City واحدة من أولى ألعاب الفيديو GTA التي حققت شهرة عالمية. في هذه المقالة ، نخبرك بكيفية تثبيته وتشغيله مرة أخرى على جوالك بنظام الاندرويد أو الايفون وأيضا يمكنك تحميلها علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك .

كيفية تنزيل وتثبيت Grand Theft Auto: Vice City

هناك ثلاث طرق مختلفة لتنزيل لعبة GTA Vice City وتثبيته على جوالك الاندرويد أوجهاز الكمبيوتر:

من خلال Steam

من خلال Rockstar Games Launcher

مع الأقراص المدمجة الأصلية

خطوات تنزيل Grand Theft Auto: Vice City

طريقة تثبيت GTA Vice City من Steam :

ابحث عن Vice City ، وستظهر اللعبة. انقر عليه. وبهذه الطريقة نصل إلى صفحة اللعبة حيث نجد زرًا لشرائها. انقر فوق إضافة إلى الشراء لبدء عملية الشراء. انتقل إلى الشاشة مع عربة التسوق الخاصة بك. انقر فوق شراء لنفسي لشراء اللعبة لنفسك. في الشاشة التالية ، يجب علينا اختيار طريقة الدفع ، وإدخال بياناتنا ، والنقر فوق الزر “متابعة”. الآن ، سنكتسب اللعبة. بعد ذلك ، يجب أن نذهب إلى مكتبة الألعاب الخاصة بنا ، وللقيام بذلك ، انقر فوق المكتبة. على الجانب الأيسر ، سنرى عملية الاستحواذ الجديدة الخاصة بنا. انقر عليه. الآن ، يجب أن نضغط على تثبيت لبدء التثبيت. سيظهر مربع جديد. يخبرنا حجم اللعبة وما إذا كان لدينا مساحة كافية على القرص الصلب. إذا فعلنا ذلك ، تابع بالنقر فوق التالي. الآن ، كل ما يتعين علينا القيام به هو النقر فوق “إنهاء” والانتظار حتى يكتمل تنزيل اللعبة وتثبيتها. بمجرد الانتهاء من التنزيل والتثبيت ، الأن يمكننا لعب GTA: Vice City من خلال النقر على زر Play.

الأن عزيزي القاريء نكون قد قدمنا كل ما تبحث عنة من طرق تحميل وتثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice City الجديدة ، بطريقة رسمية وشرعية لا تعرض جوالك إلي اي تهكير أو سرقة ، نتمني أن يكون المحتوي المقدم للمقالة من خلال موقعنا المتميز ثقفني قد أفدكم .